Paskotšita mänginud Grasshopper kaotas punasele laternale

Grasshopper andis mängueelsel päeval kodulehel teada, et kaks mängijat jäävad kindlasti mängust Winterthuriga vigastuse tõttu eemale, aga küsimärgi all on ka Paskotši osalemine. Paskotši ei saanudki Grasshopperit aidata, kui teise poolaja väravatest jäädi Winterthurile alla 0:2, vahendab Soccernet.ee.

See tähendab seda, et võitlus püsimajäämise nimel muutus pingelisemaks. Grasshopper asub praegu 12 meeskonna konkurentsis 11. kohal, aga nii viimasel kohal oleval Winterthuril kui ka kümnendal kohal asuval Yverdonil on sama palju punkte. Viimane langeb otse liigast välja ja eelviimane siirdub üleminekumängudele. Yverdonil on rivaalidega võrreldes mäng varuks.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.