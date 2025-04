Paide peatreener: selliseid väravaid ei tohi endale lasta ka U-15 turniiril

"Kui tahad Florat võita, pead mängima 90 minutit. Meie mängisime 45 minutit," rääkis Stojkovic pärast mängu stuudiointervjuus ERR-ile. "Esimesed 15 minutit olid head, asjad olid kontrolli all, siis hakkasime tegema lohakaid vigu."

Kohtumise ainsa värava lõi Flora enam kui 700 pealtvaataja ees 26. minutil, kui Paide kaitsja Oskar Hõim andis valesöödu Nikita Baranovile, kes libises ning Rauno Sappinen lükkas Markus Poomi söödu järel palli mõnelt meetrilt tühja võrku.

"Lubasime endale lüüa värava, mis - naiivne pole selle kirjeldamiseks piisavalt hea sõna - sellist väravat ei tohi endale lasta ka U-15 turniiril. Teisel poolajal olime paremad ja ohtlikumad, aga mitte piisavalt. Kokkuvõttes oli tasavägine mäng, mis seekord läks Florale. Käime mängu jooksul liiga palju üles-alla, võtmesõnaks on järjepidevus," rääkis Stojkovic.

Viimastel nädalatel uue peatreeneri Konstantin Vassiljevi käe all heasse hoogu tõusnud Flora jääb reedese võidu järel liidrist Levadiast kahe punkti kaugusele. Mängu parimaks valiti hiljuti 19. sünnipäeva tähistanud kaitsja Sander Tovstik.

"Kindlasti on rahulolu, kui kaitse on korras ja saame nulliga lõpetada," kinnitas Tovstik. "Lõime oma värava ära ja pidasime lõpuni vastu. Mina olen meie kaitses üsna kindel, teadsin, et nad sealt väravat ei saa. Kohati võis olla väike rabelemine, aga hoidsime oma kaitse kindlana. Oleme saanud oma mängu käima, uue taktikad Konstantin Vassiljeviga hakkavad üha rohkem toimima ja see aitab meil võite saada. Alguses harjusimegi uue treeneri, uue meeskonnaga ja nüüd oleme saanud joonele," lisas ta.