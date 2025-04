Paide kaitseliini eksimus tõi heas hoos Florale kolm punkti

Kohtumise ainsa värava lõi Flora enam kui 700 pealtvaataja ees 26. minutil, kui Paide kaitsja Oskar Hõim andis valesöödu Nikita Baranovile, kes libises ning Rauno Sappinen lükkas Markus Poomi söödu järel palli mõnelt meetrilt tühja võrku.

Floral oli mitmeid võimalusi ka teisel poolajal, mängu viimasel veerandtunnil oli samas Paidel mitu momenti viigistamiseks, aga Milan Delevic ei saanud esmalt Abdourahman Badamosi madalale söödule jalga vahele ja siis oli Badamosi ise heaks löögiks liiga terava nurga all.

20-aastane Mihhail Kolobov teenis neljaminutilise perioodi jooksul kaks kollast kaarti ja Flora lõpetas veel kümnekesi, aga Muhammed Suso madala löögi tõrjus 90+4. minutil posti kõrvalt Kristen Lapa ning heas hoos Flora teenis kolm punkti.

Tabeliliidrina jätkab 19 punkti kogunud Levadia, mängu enam pidanud Paide ja Flora järgnevad neile vastavalt 18 ja 17 punktiga. Paide ja Levadia kohtuvad järgmises voorus omavahel, Flora võtab vastu Harju JK Laagri.

Enne mängu:

Flora alustas hooaega kahvatult, kui viigistas avamängus Narva Transiga ning sai siis Pärnu Vapruselt kaotuse. Flora tegi aga seejärel neljamängulise võiduseeria, mis sai lõpu eelmises mänguvoorus Tallinna derbiga, kui vähemusse jäänud Flora suutis Levadialt viigipunkti välja võidelda.

"Pärast mängu Levadiaga läks piisavalt aega taastumiseks ja ettevalmistuseks. Mäng Paidega saab olema huvitav. Meil on üks eesmärk – võit!" sõnas Flora poolkaitsja Nikita Mihhailov.

Paide Linnameeskond on tänavusel hooajal pidanud samuti seitse mängu ning pidanud kaotusvalu tundma vaid märtsi keskel Narva Transi vastu. Kõik teised mängud on lõppenud Paide võiduga ning 18 punktiga asetsetakse liigatabelis teisel kohal. Levadiast jääb Paide maha ühe punktiga, Flora on omakorda Paidest nelja punkti kaugusel.

"See ei ole tavaline mäng, see on eriline mäng kõigi jaoks. Läheme sellele mängule vastu positiivsete emotsioonidega ja soovime jätkata oma võiduseeriat. Mängime suure klubi vastu, kellel mängijatel on suurepärased individuaalsed oskused ning kui tahame head tulemust, peavad keskendumine ja vastutustunne olema maksimaalsel tasemel kõik 90 minutit," ütles Paide peatreener Ivan Stojkovis kohtumise eel.

Reede õhtupoolikul võõrustab FC Kuressaare Pärnu JK Vaprust, misjärel lähevad vastamisi Harju JK Laagri ja Tartu JK Tammeka. Kaheksas mänguvoor jätkub laupäeval.