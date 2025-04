Pantrid jätkavad koostööd soomlasest peatreeneriga

Jäähokiklubi Tallinna HC Panter avaldas pressiteate vahendusel, et hooajal 2025/26 jätkab esindusmeeskonna peatreenerina soomlane Mikko Mäenpää.

Mäenpää juhendamisel saavutas HC Panter lõppenud hooajal Optibet hokiiiga põhiturniiril kolmanda koha ja jõudis klubi ajaloos esmakordselt poolfinaali.

"Olen õnnelik, et saan oma tööd HC Panteris jätkata. Tunnen ennast Eestis väga hästi, klubis töötavate inimeste ja treenerite vahel valitseb väga hea õhkkond ja see teeb siin töötamise väga meeldivaks. Lõppenud hooaeg oli mulle meeste võistkonna juhendajana esimene ja kindlasti väga õpetlik. Usun, et sain tuua kogu organisatsiooni uusi ideid ja mõtteid," vahendab Pantrite pressiteade peatreeneri sõnu.

HC Panter jätkab ka 2025/26 hooajal mängimist Balti riikide jäähokiklubisid ühendavas Optibet hokiliigas.