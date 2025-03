Panter langes välja, Koitmaa mängis viimase mängu

41-aastane ründaja Paul Sillandi viis Panteri esimesel kolmandikul juhtima, aga enne vaheaega vastasid viigistasid ja järgmistel kolmandikel tegid skoori üksnes külalised. Kaks väravat ja üks resultatiivne sööt kirjutati Ricards Bernhardsi nimele.

Panteri väravavaht Villem-Henrik Koitmaa ei osanud allajäämisele ühte konkreetset põhjust tuua. "Üldine tasemevahe. Ma loodan, et ma ei tee kellelegi liiga," lausus ta ERR-ile.

"Võitlus meie poolt oli kindlasti tasemel ja andsime endast maksimumi. Aga lihtsalt vastane on mõnevõrra kvaliteetsem ja litrid ei põrganud ka meie poole."

Põhiturniiri lõpetas Panter kolmandana ja seejuures saadi kahel korral jagu ka Zemgalest. "Väga kõrged õnnestumised," hindas Koitmaa. "Need võidud Zemgale üle põhihooajal... tõsi, põhihooaja Zemgale on midagi muud kui play-off'is. Aga sellegipoolest ei tasu alahinnata."

"Kindlasti suur samm edasi võrreldes eelmise aastaga nii väljakul kui ka väljaku ääres. Kõik oli palju professionaalsem."

Ühtlasti tähistas teisipäevane mäng 34-aastase Koitmaa viimast Panteri särgis. "Tõesti, perekondlikud põhjused. Kui kodus on väike laps kasvamas, siis see on kindlasti üks mõjutaja," lausus ta.

"Ja teine asi - kui mu enda kasvandik on pingi peal, siis vaikselt on aeg astuda ka kõrvale ja anda nendele ka võimalus. Viimane põhjus ka - kui võtad enne mängu valuvaigisti sisse ja ta läheb suust ja ei tea, kuhu poole minna... nii palju on neid vigastusi ka olnud."

Koitmaa lisas, et on karjääri üle sellegipoolest õnnelik ja lahkub suurest mängust rahulolevana.