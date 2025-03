Flora peatreener Vassiljev: mängupilt läheb iga mänguga paremaks

Flora teenis koduväljakul oma hooaja esimese võidu, kui lõi Tallinna JK Kalevi vastu mõlemal poolajal kaks väravat, vormistades 4:0 võidu. Tegemist oli uue peatreeneri Konstantin Vassiljevi esimese võiduga Premium liigas.

Pingelangust Kostja aga ei tundnud. "Väga pingelist olukorda ei olnud. Jalgpall ongi selline, vahel võidad, vahel kaotad. Lõpuks meeskond mängis pikalt päris hästi ja teenitud võit," ütles ta pärast matši ERR-ile. "Päris rahul ei saa olla, aga iga mänguga läheb mängupilt paremaks. Ja mängupilti kestus mängu jooksul muutub pikemaks, see on kõige tähtsam."

Mängu parimaks valiti Markus Poom, kes andis väravasöödu ning lõi ise Flora neljanda värava. "Seis oleks võinud vähe suurem olla, aga ees lõime väravad ära ja taga null, see teeb heameelt. Siit on väga hea koondisepausile minna," ütles ta.

Poom lõi eelmise aasta detsembris Shamrock Roversi eest veel Konverentsiliigas Londoni Chelsea vastu värava, aga liitus sel aastal Floraga. "Saan mängida ja tahan Florat nii palju aidata kui saan. Mul on hea meel, et sain värava ja väravasööduga panustada meeskonna edusse. Mul on hea meel, olen terve ja õnnelik, proovin nii jätkata," ütles ta.

Poomi ootab nüüd ees koondisepaus, kus Eesti koondis läheb 22. märtsil vastamisi Iisraeliga ning kolm päeva hiljem Moldovaga. "Motiveeritud, kindlasti on heameel, et saan hea tujuga minna koondisesse. Loodetavasti saame seal ka head mängud teha," lõpetas Poom.

Kalevi treener Teemu Tainio ütles, et laupäev oli lihtsalt kehv tööpäev. "Olen väga pettunud. Ei taha neid sõnu öeldagi... Kehv tööpäev," sõnas soomlane. "Flora ei teinud asja lihtsaks, meie jaoks oli see mäng täielik õudusunenägu. Tundsin juba esimesest minutist, et me ei olnud mängus. Alustasime halvasti ja nii läks terve mäng."

Kalev on ainus meeskond, kes pole kolme mänguvooruga suutnud punktiarvet veel avada. "Olen seda tööd pikalt teinud, ei muretse üldse. Mängijad peavad aru saama, meil on palju uusi ja noori mängijaid, et talvel tehtud sõpruskohtumiste ja punktide peale mängimine on erinevad asjad. Peame duellidesse minema, õigeid asju tegema, küll siis tulevad tulemused ka," sõnas juhendaja.

Pühapäeval peetakse Premium liigas veel kaks kohtumist: FC Kuressaare võõrustab Harju JK Laagrit, Nõmme Kalju FC võõrustab Tartu JK Tammekat.