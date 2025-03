Meeste käsipallikoondis alustab EM-valiktsüklit ilma olulise lülita

Järgmisel esmaspäeval koguneb Eesti meeste käsipallikoondis, et valmistuda kolmapäeval ja laupäeval peetavateks 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimängudeks Leedu vastu. Rahvusmeeskonna treenerid on nimetanud pallurid, kes seekord koha eest suurturniiril võitlema hakkavad.

Valikmänge mängitakse kokku kaheksas alagrupis, iga alagrupi kaks paremat ja nelja alagrupi parim kolmas meeskond pääsevad finaalturniirile, kusjuures viimase puhul arvestatakse vaid mänge grupis eesolevate meeskondade vastu. Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri toimub Taanis, Norras ja Rootsis 15. jaanuarist 1. veebruarini.

Eesti meeste käsipallikoondis paikneb praegu oma alagrupis neljandal kohal, kuid kuna kaks kaotust on võetud võõrsil Põhja-Makedoonia ja kodus olümpiamängude poolfinalisti Sloveenia vastu, siis on edasipääsulootus siiski õhus. Selleks aga tuleks kindlasti järgmisel nädalal Leedu vastu hästi esineda.

Eesootavaks koondisenädalaks on treenerid Martin Noodla ja Janar Mägi kutsunud kokku 18 mängijat. Kuigi Alfred Timmo eemale jäämine vigastuse tõttu on märkimisväärne, siis olulisim puuduja on seekord Karl Toom. Viimastel aastatel Eesti vaieldamatuks liidriks kujunenud pommitaja ei saa osaleda seljavigastuse tõttu.

"Kui meil seekord kaitse ei toimi, siis läheb väga keeruliseks," alustas Janar Mägi koosseisu analüüsi. "Realistlikult vaadates võtab Toomi puudumine meilt rünnakupoolel 5 - 7 täiesti nullist tekitatud väravat ära. Õnneks on meil siiski alternatiive. David Mamporia peab endale suurema rolli võtma ning võimalus on ka kasutada Viljandi HC kokkumänginud tagaliini Aleksander Pertelson - Hendrik Koks - Karl Roosna."

Lisaks eelnevalt mainitutele on Eestil siiski kohal enamus võtmemängijad. Postide vahel seisab Saksamaal palliv Armis Priskus. Kaitset on tugevdamas Skandinaavias pallivad Markus Viitkar ja Artur Morgenson ning joonele astub Sloveenia vastu hiilgemängu teinud Hendrik Varul. Noortest meestest on koondisesse võetud Oskar Luks. HC Kehra tagamängija saab just kõvasti aidata oma universaalsusega, olles võimeline mängima nii kaitses kui rünnakul erinevaid positsioone.

"Eks ta kahju ole, et meie see supermees, Karl Toom, puudu on," lisas Eesti koondise mängumees Andris Celminš. "Teised mehed peavad lihtsalt seekord tema koha ära täitma. Tuleb selline korralik Baltimaade lahing. Võiks ju mõlemad mängud ikka kotti panna. Tähtis oleks, et suudaksime sellist võitlust jätkata, mida Sloveenia vastu näitasime. Eelmise matši järel oleme juba uusi fänne saali saanud ning loodetavasti suudame inimestele ka edaspidi tutvustada, kui ilus mäng see käsipall meil on."

Eesti meeste käsipallikoondise koosseis valikmängudeks:

Rasmus Ots, Hendrik Koks, Karl Roosna, Aleksander Pertelson (kõik Viljandi HC), Mihkel Lõpp, Armis Priskus (mõlemad EHV AUE, Saksamaa), Karl Kõverik, Sigmar Seermann, Oskar Luks (kõik HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Mathias Rebane, Hendrik Varul (mõlemad Põlva Serviti) Ott Varik (Akureyr, Island), Andris Celminš, Vahur Oolup (mõlemad Mistra), Dener Jaanimaa (mõlemad Sulaibikhat SC, Kuwait), Markus Viitkar (HIF Karlskona, Rootsi), Artur Morgenson (Siuntio IF, Soome), David Mamporia (HC Empor Rostock, Saksamaa)

Peatreener: Martin Noodla, Treener: Janar Mägi, Füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp, võistkonna juht - Priit Allikivi

Rahvuskoondise 2026. aasta EM-i kvalifikatsiooni järgmised mängud

12.03.2025 19:00 Kalevi Spordihall Eesti – Leedu

16.03.2025 16:00 Klaipeda Leedu – Eesti