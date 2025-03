Jaanimaa EM-valikmängu eel: võin olla liider ja vastutust kanda

Jaanimaa esimene hooaeg Kuveidis Sulaibikhati klubis hakkab läbi saama. 35-aastane mängumees on Kuveidi kõrgliigaga kenasti kohanenud.

"Kõik on täpselt nii, nagu ma ootasin ja arvasin, et kõik ongi täpselt nii," tõdes Jaanimaa ERR-iga rääkides. "Trennid on natuke lihtsamad, mis võib-olla ongi okei minu vanuses, tuleb ise juurde teha, ei saa väga lõdvaks lasta, peab väga professionaalse suhtumisega olema. Kliima on hea, suvepuhkust on rohkem, talvepuhkust on rohkem, kõik on tip-top!"

Kuigi tegemist pole päris sama taseme käsipalliga kui senistes riikides, kus Jaanimaa mänginud, tunneb ta siiski, et on oluliste koondisemängude eel igati heas vormis "Ega oskused otseelt kusagile ei kao, pigem tuleb seda rahu ja kogemust juurde aastatega, mis on minu puhul palju muutunud. Varem oli lihtsalt nii, et laed püssi ära ja peale. Nüüd mängid rohkem nagu peaga. Aga ei ütleks, et tase on langenud," arvab Jaanimaa.

Tema klubikaaslane Karl Toom jääb seekord koondisemängudest vigastuse tõttu kõrvale. Seetõttu langeb ilmselt Jaanimaalegi seekord suurem vastutus liidrirolli kandmisel.

"Üksi kindlasti ei vea siin vankrit, aga ma üritan endast parima anda... mänguajaga või siis paari näpunäitega - mis iganes, kuidas võimalik on. Kindlasti peab ikka kogu meeskond hea mängu tegema. Aga võin olla liider, võin seda vastutust kanda," kinnitas Jaanimaa.

Koondise kodumäng Leeduga peetakse kolmapäeval Tallinnas Kalevi spordihallis. Kell 18.50 alustavad otseülekandega ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal.