Lindinger: mehed tegid väga hea sõidu, naised olid veidi närvis

Eesti avavahetust sõitnud Regina Ermits kulutas kolm varupadrunit ja andis teatepulga Susan Külmale üle 12. kohal.

"Oli selline Harju keskmine avavahetus. Ei midagi väga halba, ei midagi väga head. Natukene vati sees tunne oli. Loodan, et äkki saab midagi suusa mõttes paremaks. Suusk tundus jala all hea, aga esimesel ringil tulid laskumiste peal totrad vahed sisse. Kui võistlusmäärde alla saab, siis kannatab sõita küll," rääkis Ermits ERR-ile. "Siinne kõrgus kindlasti mõjutab. Eelmise aastaga on raske võrrelda, aga loodan, et pean kogu MM-i vastu."

Teisena rajale pääsenud Susan Külm kasutas samuti kolm varupadrunit, ent langes 17. kohale. "Kui ilmad niimoodi jätkavad, siis saab rajal raske olema. Täna oli selline tunne, et oled põlvini maa sees kinni ja tuhat kilogrammi hoiab sind tagasi. Täiesti uskumatu, kui raske see rada oli. Kui tiirust välja sõitsin, siis oli rajal suur veeloik ehk kõik määrdemeeste töö oli kohe käega pühitud. Edasi oli rada nii pehme, et suusad jäid lume alla kinni. Võitled lihtsalt, et mitte kukkuda," ütles Külm.

Ühe varuga tiirud läbinud Kristo Siimer tõstis koondise kahe koha võrra 15. positsioonile ning ankrumees Rene Zahkna tõi Eesti üle finišijoone 13. kohal. "13. koht pole katastroof, aga see pole ka midagi head. Mina tegin oma hooaja parima sõidu. Suusarajal oli hea tunne ja suusad jooksid pehmes lumes hästi. Enesetunne oli hea ja lasketiirudes õnnestusin," sõnas Siimer.

Eesti koondise peatreener Stefan Lindinger märkis, et naiste vahetused võisid alt vedada närvid. "Meie mehed tegid täna väga hea sõidu, kuid naised olid veidi närvis. Võib-olla oli asi selles, et tegemist oli MM-i esimese sõiduga. Kokkuvõttes võib siiski öelda, et tegime MM-ile hea alguse. Kristo tegi enda kohta väga hea etteaste ja Rene pidi riskima. See ei tasunud ära, aga üheksas koht ei jäänud tegelikult väga kaugele."

Maailmameistrivõistlused jätkuvad Lenzerheides reedel, kui on kavas naiste 7,5 km pikkune sprint. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.45.