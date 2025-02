Jäähokiliit määras mängu pooleli jätnud PSK-le lisakaristuse

Jäähokiliidu juhatus tugines otsuse langetamisel 1. veebruaril peetud Narva PSK ja HC Panter/HK Tornaado vahelise kohtumise raportile, mille kohaselt käitusid pealtvaatajad Narva jäähallis vulgaarselt, solvates kohtunikke ja kahjustades jäähoki mainet, vahendab eestihoki.ee.

Kõnealuses mängus juhtis PSK 5:3, kuid nad otsustasid protestiks kohtunike otsuste vastu 34. minutil jäält lahkuda. Pärast mängu paluti külalisvõistkonnal ja kohtunikel turvalisuse kaalutlustel lahkuda hallist tagaukse kaudu.

Esmaspäeval määras jäähokiliit PSK-le tehnilise 0:5 kaotuse ning neljapäeval teatati, et juhatuse otsusel peetakse PSK järelejäänud kaks käimasoleva põhihooaja mängu 22. veebruaril ja 2. märtsil ilma pealtvaatajateta.

Samas lisas alaliit, et sõelmängudele kvalifitseerudes on PSK-l võimalus kodupubliku ees mängida, kuid seda tingimusel, et PSK tasub alaliidule deposiidi suuruses 3900 eurot, mis tagastatakse klubile pärast hooaja lõppu publikuga seotud intsidentide puudumisel.

Juhul kui publikuga seotud intsidente ei suudeta vältida, siis tuleb PSK-l hooaeg lõpuni mängida ilma pealtvaatajateta ning deposiiti ei tagastata.

Sõelmängudele pääsevad põhiturniiri neli paremat, PSK jagab hetkel kolmandat-neljandat kohta Kohtla-Järve HC Everestiga (mõlemal 18 punkti).

PSK: juhatusel ei ole õigust selliseid otsuseid teha

PSK peatreener Ilja Iljin ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et alaliidu neljapäevane otsus pole õiglane ja nad kavatsevad selle vaidlustada.

"Arusaadavalt on see meie jaoks suur löök, aga usun, et juhatusel ei ole õigust selliseid otsuseid teha. Neid peaks langetama distsiplinaarkomisjon, mitte juhatus. Komisjon võib ainsana karistada," sõnas Iljin.

"Valmistame ette avaldust, milles juhime tähelepanu sellele, et juhatusel pole volitusi selliste otsuste tegemiseks. Ma ei tea, mis edasi saab, aga praegu ootame distsiplinaarkomisjoni vastust. Oleme komisjonile juba saatnud oma selgitused laupäevase mängu kohta, kuid vastust pole veel tulnud," lisas PSK juhendaja.