Nelis-Naukas: olümpiapinge oli nii meeletu, et hakkas tervisele

"Mul on selline tunne, nagu sain elutööpreemia," naeris Nelis-Naukas. "Sest tegelikult olen ju 40 aastat treener olnud. Loomulikult oli eelmine aasta vapustav, ikkagi olümpiale saada ja seal Nelliga neljas koht ja mu noor tüdruk Julia Trynova sai kaks medalit noorte Euroopa meistrivõistlustelt, nii et ma nagu mõtlen, et kolm medalit eelmine aasta!"

"Aga pikas perspektiivis on ikkagi tunne, nagu oleksin elutööpreemia saanud. Aga ikka on ärevus sees," tunnistas Nelis-Naukas.

Kaua läks aega, et sellest eelmise aasta karussellist välja saada? "Mul ikka tervis ütles üles ka tegelikult," avaldas ta. "Ikka päris mitu kuud läks aega, et ennast ka täielikult korda saada, oma tervis korda saada. Niisugust närvipinget ja niisugust füüsilist tampi ei ole enne olnud. Kui just see aeg, kui panime täiskäigu, et üldse olümpiale saaksime ja kui juba saime, läks veel juurde käike, et seal ka midagi teha. Ma ütlen ausalt, see pinge oli nii meeletu, et minul hakkas see küll tervisele."