Karol Metsa klubi sai Saksamaal teise võidu järjest

Kaks esimest väravat St. Pauli kasuks lõi 31. ja 51. minutil Morgan Guilavogui. Lõppseisu vormistas kolmandal üleminutil loetud hetked varem vahetusest sekkunud Danel Sinani.

31-aastane Mets pole endiselt vigastuspausilt naasnud. Viimati käis eestlane St. Pauli eest väljakul 9. novembril. Tolle kuu keskpaigas pidas ta veel kaks kohtumist Eesti koondisega Rahvuste liigas.

St. Pauli on saanud aga viimasest viiest mängust kolm võitu. Enne Unioni alistamist saadi eelmises voorus võõrsil jagu Heidenheimist 2:0 ja see on parandanud klubi väljavaateid kõrgliigasse püsima jääda.

19. vooru järel hoiab St. Pauli 18 meeskonna konkurentsis 20 punktiga 13. kohta. Järgnevad Union (20), Hoffenheim (18), Heidenheim (14), Kieli Holstein (12) ja Bochum (10). Kaks viimast langevad otse 2. Bundesligasse, 16. meeskond suundub üleminekumängudele.

Tabeli tipus jätkab eksimatult Müncheni Bayern, kes sai nädalavahetusel võõrsil jagu Freiburgist 2:1. Lähim jälitaja Leverkuseni Bayer piirdus võõrsil RB Leipzigi vastu 2:2 viigiga. Münchenil on koos 48 ja Leverkusenil 42 punkti.