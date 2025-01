Zahkna: täna ei saanud sellist klassikalist Rene haamrit

Eesti esimest vahetust sõitnud Rene Zahkna tegi võistlusele suurepärase alguse, kui läbis lasketiirud ühe varupadruniga ning andis teatepulga Kristo Siimerile üle neljandal kohal.

"Rajal olin lahti, selle üle on hea meel. Natukene pelgasin viimast ringi, kuid sõber Šveitsist aitas ennast tagasi hoida ja õnneks oli täna jalga ka. Tänane võistlus õnnestus, et ei saanud sellist klassikalist Rene haamrit," rääkis Zahkna ERR-ile.

Kuigi Siimer hoidis Eestit esikümnes, siis Jakob Kulbinil ja Mark-Markos Kehval suusarajal kõige teravamat minekut ei olnud ning lõpuks saavutati 13. koht.

"Ei ütleks, et 13. koht on pettumus. Juunioritel oli siin raske suusatada. Minu hinnangul tegi Mark väga hea sõidu. Jakob oli pisut raskustes, eks uurime välja miks. Sõidu algus oli suurepärane. Selle põhjal võib öelda, et oleme võimelised esikümnesse või esikaheksasse sõitma. See on tehtav," rääkis koondise peatreener Stefan Lindinger.

Pühapäeval on Antholz-Anterselvas kavas naiste teatesõit ja meeste jälitussõit. Mõlemale võistlusele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.