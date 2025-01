Elvira Öbergi sõidukiirus tõi võidu Rootsile, Eesti 15.

Viimasesse tiiru tulid mõlemad võistkonnad koos, Jeanmonnot lasi puhtalt, aga Öberg eksis viimasel lasul ja nii sai Prantsusmaa seitsmesekundilise edu. Sellest polnud aga suurt tolku, sest Öbergi kiirus viimasel ringil oli konkurendist selgelt parem.

Seejuures enne õdede Öbergite etteastet olid rootslaste ootused üsna maas, sest Ponsiluoma oli teises vahetuses käinud koguni kahel trahviringil ja nad liidrist minuti kaugusele kukutanud.

Kolme vahetuse järel juhtis võistlust Norra, kuid ankrunaine Maren Kirkeeide jäi teistest lamadestiiru järel maha. Lõpuks tuli koosseis Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Ingrid Landmark Tandrevold ja Kirkeeide kolmandaks (1+9; +1.11,4).

Neljandana lõpetas Šveits (1+11; +2.13,5), viiendana võistlust kahe esimese vahetuse järel juhtinud Saksamaa (3+10; +2.21,0) ja kuuendana Itaalia koondis (1+11; +2.29,3).

Eesti koondis sõitis tõusvas joones, aga kohta esikümnes ei ohustanud. Kahel trahviringil käinud Jakob Kulbin tuli avavahetusest 21. kohal, Kristo Siimer tõstis võistkonna 18. kohale, Susan Külm veel paari koha võrra kõrgemale ja Johanna Talihärm lõpetas 15. kohal (2+11; +5.31,0).

Enne võistlust

Suure tõenäosusega hakkavad Oberhofis esikoha nimel sõitma Norra ja Prantsusmaa nelikud: hooaja avaetapil Kontiolahtis edestasid Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Johannes Dale-Skjevdal ning Vebjörn Sörum Lou Jeanmonnot'd, Justine Braisaz-Bouchet'd, Eric Perrot'd ning Emilien Jacquelini vaid 0,8 sekundiga.

Oberhofi etapiks on koosseisud muutunud. Norral on Kontiolahti nelikust alles vaid Tandrevold, kellega tulevad pühapäeval rajale Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö ja Maren Kirkeeide; Jacquelini asemel on prantslastel stardis Fabien Claude ning Braisaz-Bouchet'd asendab koduradadel Annecys individuaaldistantsidel kaks korda neljandaks sõitnud Jeanne Richard.

Kontiolahtis sõitis Eesti koosseisus Susan Külm, Hanna-Brita Kaasik, Kristo Siimer ja Robert Heldna ning kaotas võitjatele ringiga. Heldna on nüüdseks karjääri lõpetanud, tema asemel on stardis 19-aastane Jakob Kulbin ning Kaasikut asendab Johanna Talihärm. Eesti stardinumbriks on 17.