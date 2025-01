Fillon Maillet teenis üle pika aja etapivõidu, eestlased ebaõnnestusid

Mõlemad lasketiirud veatult läbinud Fillon Maillet edestas finišis samuti puhtalt lasknud koondisekaaslast Fabien Claude'i 14,9 sekundiga. Prantslastele vormistas kolmikvõidu Emilien Jacquelin, kes tegi ühe möödalasu ja kaotas võitjale 22,1 sekundit.

32-aastasele Fillon Maillet'le on see karjääri 17. individuaalseks etapivõiduks, kusjuures enne reedest võistlus õnnestus tal viimati võita 2022. aasta märtsis Otepääl.

Kuue parema hulka mahtusid veel ukrainlane Dmitro Pidrutsnõi (0; +28,8) ning norralased Martin Uldal (1; +29,4) ja Sturla Holm Lägreid (1; +35,7). MK-sarja üldliider norralane Johannes Thingnes Bö eksis kolmel lasul ja lõpetas 13. kohal (+58,1).

Ükski eestlane 60 parema sekka ehk laupäevasesse jälitussõitu ei pääsenud. Rene Zahkna sai parimana ühe möödalasuga 63. koha (+2.41,3). Kristo Siimer oli 77. (3; +3.12,6), Jakob Kulbin 98. (5; +4.26,6) ja Mehis Udam 99. (6; +4.50,8).

Enne võistlust:

Oberhofi etapi sprindisõidus osalevad neli Eesti meest. Sel hooajal MK-sarjas kahel korral esimese kümne seas lõpetanud Rene Zahkna kannab numbrit 12 ning stardib kell 15.26, Kristo Siimer (stardinumber 57) saab lähte kell 15.48, Jakob Kulbin (74) kell 15.57 ning Mehis Udam (90) stardib oma hooaja teisele etapile kell 16.05.

Tänavuse hooaja sprindiliider Johannes Thingnes Bö kannab numbrit 62, stardirivis on ka eelmise aasta viimase etapi võitnud vend Tarjei, kes kannab numbrit 56. MK-sarjas teist kohta hoidev Sturla Holm Lägreid kannab numbrit 48.

Hooaega suurepäraselt alustanud prantslased Emilien Jacquelin (46) ja Eric Perrot (70) üritavad norralaste võiduseeriat peatada, silma tasub peal hoida ka sprindi arvestuses teist kohta hoidval rootslasel Sebastian Samuelssonil (50).

MK-sarjas on esikohal 569 punkti kogunud Johannes Thingnes Bö, Lägreid on 454 punktiga teine. Jacquelin on 373 punktiga kolmandal kohal, aga kaasmaalane Perrot jääb vaid viie punkti kaugusele (368 p) ning Samuelsson omakorda Perrot'st 14 punkti kaugusele (354 p).

Laupäeval peetakse Oberhofis jälitussõidud, kuhu pääsevad sprindi 60 parimat.