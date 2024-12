Tiitlikaitsja sai kodus 0:7 kaotuse

Avakolmandik lõppes 0:0, kuid teisel kolmandikul lõid külalised 734 pealtvaataja ees kaks ja viimasel kolmandikul koguni viis väravat.

Kolm resultatiivsuspunkti kogusid Kanada leegionärid Mickael Hebert (2+1) ja Olivier Lamothe (1+2).

Tosina kohtumisega on PSK ja Viru Sputnik kogunud võrdselt 18 punkti. Neist punkti kaugusel on Tartu Välk 494, kes pühapäeval võõrustab Kohtla-Järve HC Everesti. Everest on 12 punktiga tabelis neljandal kohal.

Pühapäeval on taas võistlustules ka Viru Sputnik, kes kohtub kodus tabelis seitsme punktiga viiendal kohal oleva Tallinna meeskonnaga HC Panter/HK Tornaado.

Tabeli viimane on Tallinna HC Vipers kahe punktiga.

Meeskondadel on põhiturniiril pidamata veel 8-10 kohtumist. Kuuest meeskonnast pääsevad poolfinaali põhiturniiri neli edukamat.