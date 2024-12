Eestisse on tekkinud taas paarissõidu võistluspaar

Iluuisutamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel ühtekokku tosin korda paarissõidus Eestit esindanud Valdis Mintals on võtnud südameasjaks tuua ala uuesti pildile. "Praegu on maailmas väga vähe paare, sest see on väga raske spordiala," toonitab ta intervjuus ERR-ile.

Mintalsi juhedamisel alustasid tänavu jaanuaris koos uisutamist noored Maia Tištšenkova ja Nikita Fedosov. Jõulukuuks jõuti nii kaugele, et paar täitis tehnilised kriteeriumid ja nii jagati 14-aastase vahe järel kodustel meistrivõistlustel punkte ka paarissõidus. Noored oma debüüdiga täiesti rahule ei jäänud.

"Normaalne, mitte väga hea ja mitte väga halb," lausus U-14 vanuseklassi Eesti meister Maia Tištšenkova. "Mulle meeldivad hüpped pigem ja piruett ei olnud mul väga hea."

Eesti uus paarissõidu paar harjutab Tallinnas. 11-aastane Maia tegeles enne üksiksõiduga. "Ma alustasin umbes neljaaastaselt äkki ja siis ma mõtlesin paari minna. Mulle pakuti ja siis ma mõtlesin, et nagu miks mitte."

Maia paariline 14-aastane Nikita läks uisutrenni neljaaastaselt ja tegeles vahepeal ka jalgpalliga. Nüüd on neil tugev koormus peal. Trenni teevad nad kuus korda nädalas, aga iga päev on umbes kolm-neli trenni.

Treener Valdis Mintals tahab iluisutamiskooli Olympic noored viia pikas perspektiivis olümpiale. Kaua see võiks aega võitta? "Oh, see on väga raske küsimus. Võib-olla kuus aastat," vastas ta.

2030. aasta olümpiamängud toimuvad Prantsusmaa Alpides.