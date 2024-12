Eesti teatemeeskond tegi viimaste aastate parima etteaste, võit Prantsusmaale

Viimasesse vahetusse läksid Sörum ja Jacquelin koos ning lamadestiiruga sai väikse edu sisse norralane, aga püstitiirus jäi Sörum hätta ja pidi minema koguni trahviringile. Seejärel loobus ta prantslast püüdmast ja vahe venis pikemaks.

Heitluse kolmandale kohale võitis Rootsi (Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastien Samuelsson; 1+14; +1.59,2), kes edestas Sloveeniat (0+6; +2.06,8), Saksamaad (1+13; +2.27,8), USA-d (0+10; +3.01,0), Itaaliat (2+13; +3.18,1) ja Soomet (1+11; +3.25,0).

Eesti koondis (Rene Zahkna, Jakob Kulbin, Mark-Markos Kehva, Mehis Udam) tegi tubli esituse ja tuli kümnendaks (0+7; +4.34,7). Zahkna tõi eestlased avavahetusest üheksandana, Kulbin tõstis kaheksandaks, Kehva vahetuse järel langes Eesti küll 11. kohale, aga Udam tõstis tagasi esikümnesse.

Viimati oli Eesti teatemeeskond nii kõrgel hooajal 2015/2016 Anterselva etapil.

Enne võistlust

Meeste teatesõidus on stardis 22 meeskonda. Eesti stardib numbri all 21 – avavahetust sõidab Rene Zahkna, tema järel lähevad rajale Jakob Kulbin ja Mark-Markos Kehva ning ankrumees on Mehis Udam.

Eelmisel MK-etapil Kontiolahtis Eesti meeskond finišisse ei jõudnud, sest liidritelt saadi ringiga sisse. Kontiolahtis võidutses Prantsusmaa, edestades Norrat ja Rootsit.

Täna tulevad Prantsusmaa eest rajale Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot ja Emilien Jacquelin (nr 1). Norrat esindavad Sturla Holm Lägreid, vennad Böd ja Venbjörn Sörum (nr 2) ning Rootsi stardib koosseisus Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma ja Sebastian Samuelsson (nr 3).