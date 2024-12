Pantrite peatreener edu saladusest: mängijad on võtnud mängud enda kätesse

Tallinna HC Panter on võitnud jäähoki Balti liiga põhiturniiri 20 esimesest mängust 15. Meeskonna peatreeneri Mikko Mäenpää hinnangul on mängijad võtnud omaks tema pakutud lähenemise ja see kannab tasapisi vilja.

Tänavuse kalendriaasta viimastes Balti liiga mängudes alistas HC Panter nädalavahetusel kodujääl Vilniuse hokiklubi ja mõlemal korral suurelt – 6:1 ja 8:3.

Panter on hooaja esimese kolme kuuga suutnud vähemalt korra võita kõiki vastaseid, liigatabelis ollakse liidrite seas koos kahe Läti klubiga Zemgale ja Mogo.

Heade tulemuste taga on olevat eelkõige mängijad ise, kes on võtnud omaks treenerite pakutud mängufilosoofia. "Mäng kuulub mängijatele, see pole minu kontrolli all," ütles peatreener Mikko Mäenpää ERR-ile.

"Ma pole nagu dirigent, kes juhib orkestrit, vaid orkester peab ise mängima ja mängima oma lugusid. Näen seda selliselt ja mängijad on seda mõistnud – justnagu võtnud selle mõtte omaks. Nad on võtnud mängud enda kätesse. Kui nii juhtub, siis see viib sageli selleni, et mäng on pingevabam, loovam, rõõmus ja energiline."

Viiest kaotusmängust koguni neli on olnud suureskoorilised. Neidki põhjuseid võiks otsida mängufilosoofiast.

"Teiselt poolt: kas on vahet 1:2 või 1:6 kaotusel? Väravavahid arvavad siin ilmselt teisiti, aga tabelisse saadakse sama vähe punkte. Ma ei võta seda nii tõsiselt. Olen sellele mõelnud ja see on nähtus, mis minu mängule lähenemise ja ideega vist kaasneb ehk selle mündi teine pool," märkis Mäenpää.

HC Panter jätkab Balti liiga mänge jaanuari alguses.