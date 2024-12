Heina raskustes koduklubi vahetab suure kaotuse järel peatreenerit

Karl Jakob Heina tööandja Real Valladolid andis pärast laupäevaõhtust 0:5 kaotust Madridi Atleticole teada, et peatreener Paulo Pezzolano lahkub ametist. Uruguaylane oli klubi tüüri juures olnud alates eelmise aasta aprillist.

Eelmisel hooajal tõusis Valladolid tema juhendamisel esiliigast kõrgliigasse, kuid seal on 15 mänguga saadud kümne kaotuse kõrvale vaid kaks võitu ja kolm viiki ehk üheksa punkti, vahendab Soccernet.ee. See ei anna Valladolidile enamat viimasest tabelikohast, pääsemine ehk 17. koht on nelja punkti kaugusel.

Ehkki klubi teates polnud võimalikust uuest peatreenerist juttu, on Valladolid Hispaania meedia väitel pidanud läbirääkimisi 46-aastase Franciscoga, kes on juhendanud kõrgliigas Almeriat, Huescat, Elchet ja viimati Rayo Vallecanot. Sealt vallandati ta tänavu veebruaris pärast seda, kui klubi oli 14 kohtumisest võitnud vaid ühe.

Suvel Arsenalist laenulepingu alusel liitunud Hein on Valladolidi väravat kaitsnud algusest lõpuni kõigis 15 liigamängus.