Võitluslik Eesti käsipallikoondis kaotas OM-poolfinalistile ühe väravaga

Eesti võitles olümpiamängude neljanda meeskonnaga kui võrdne võrdsega. Viimast minutit alustas seejuures Sloveenia 29:27 eduseisus ja neil oli ka pall, kuid seejärel tehti rünnakul viga.

Järgmisel rünnakul vähendas Mihkel Lõpp kodumeeskonna kaotusseisu minimaalseks ja sloveenid ei suutnud ka sellele järgnevat rünnakut realiseerida.

Pall toimetati kiiresti Markus Viitkarile, kellele tehti viimasel sekundil viga ja kohtunikud määrasid Eesti kasuks seitsmemeetriviske. Sloveenia väravavaht tõrjus aga Hendrik Koksi soorituse ja see tähendas Eestile kõige napimat kaotust.

Eesti parim oli seitsme väravaga Hendrik Varul, Karl Toom lisas seitse tabamust. Sloveenia kasuks tõi Domen Makuc aga koguni 13 väravat.

Esimeses voorus võõrsil Põhja-Makedooniale kaotanud Eesti koondis jätkab valikturniiri märtiss, kui nii kodus kui ka võõrsil mängitakse Leeduga. Pühapäeval oli Leedu kodus Põhja-Makedooniast parem 29:27.

Enne mängu

Esmaspäeval kogunenud käsipallikoondis loositi Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniks esimesse alagruppi koos Sloveenia, Põhja-Makedoonia ja Leeduga. Teekonda finaalturniiri poole alustati kaotusega Põhja-Makedoonias. Valikmänge mängitakse kokku kaheksas alagrupis, iga alagrupi kaks paremat ja nelja alagrupi parim kolmas meeskond pääsevad finaalturniirile.

Sloveenia kuulub maailma absoluutsesse tippu. Eesotsas FC Barcelona ridades palliva, olümpial All-Star koosseisu valitud Blaž Janci ning sama klubi noore staari Domen Makuciga ja Aalborgi meeskonnas Meistrite liigas osaleva Aleks Vlahiga alistati alagrupi avamängus kindlalt Leedu 36:25.

"Sloveenial on väga võimas koosseis, kus on igale positsioonile olemas maailma tippkäsipallur. Neil on olemas tugev keskkaitse, tasemel mängujuhid ning kõvad viskajad. Väikese klišeena tuleb öelda, et meil midagi kaotada ei ole, saame pingevabalt mängida. Proovime pisidetaile lihvida, tõmmata asju kompaktsemaks ning lähme aste tugevama meeskonna vastu võitlust andma," kommenteeris koondise peatreener Martin Noodla.

Sloveenia rahvuskoondis on pidevalt keerelnud maailma tipu ümber. Nende parimateks saavutusteks on 2004. aastal saadud Euroopa meistrivõistluste hõbe, 2017. aasta MM-i pronksmedal ning möödunud suvel saavutatud neljas koht Pariisi olümpiamängudel. Eestlastega on vastamisi mindud kahel korral, kui 2020. aasta EM-i kvalifikatsioonis alistati sini-must-valged kahel korral 31:20 ning 32:28.

Eesti koondis on kahe mängu vahel teinud koosseisus muudatused, kui kerge hüppeliigese vaevaga hädas olev Dener Jaanimaa on nimekirjas taas olemas. Paremas ääres tehtud vangerduses võtab Jürgen Rooba koha Ott Varik. David Mamporia liikus vastastikusel varasemal kokkuleppel tagasi koduklubi juurde ning Sloveenia vastu platsile ei jookse.

Meeste käsipallikoondis mänguks Sloveeniaga:

Rasmus Ots, Hendrik Koks, Karl Roosna (kõik Viljandi HC), Mihkel Lõpp, Armis Priskus (mõlemad EHV AUE, Saksamaa), Karl Kõverik (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Mathias Rebane, Hendrik Varul, Alfred Timmo (kõik Põlva Serviti) Ott Varik (Akureyr, Island), Andris Celminš (Mistra), Karl Toom, Dener Jaanimaa (mõlemad Sulaibikhat SC, Kuwait), Markus Viitkar (HIF Karlskona, Rootsi), Artur Morgenson (Siuntio IF, Soome).