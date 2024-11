Noodla: inimesed said mõnusa isadepäeva elamuse

"Jääme praegu selle uhkuse juurde. Täitsa selline võitlus oli, et inimesed, kes seda käsipalli vaatasid, said mõnusa isadepäeva elamuse. Kõigile isadele ka palju õnne täna!" olid Eesti koondise peatreeneri Martin Noodla esimesed sõnad ERR-ile.

"Kutid on ju koos mänginud. Oleme saanud kokkulepped enam-vähem paika. Kui võtame kas või eelmise mängu Makedooniaga, siis ma kaitses hargnesime keskelt, me ei suutnud vigasid ära teha ja palli ära lõhkuda. Täna see meil õnnestus. Kodusaali pool sammu on see, mis tegelikkuses pani täna sloveenid väga raskesse olukorda."

Noodla sõnul pannakse koondises rõhku võitjamentaliteedi kasvatamisele. "Üks asi, mida üritame võistkonnas automaatselt sisestada - me peame mentaalselt selleni jõudma, et me võime ka võita selliseid mänge. Kui teeme omad asjad ära," lausus ta.

"Oleme olnud pikalt koos, kogu aeg lähevad koostöö ja asjad paremaks. Kui me igasugune emotsionaalne ja mentaalne pool jõuaks sellele tasemele, et tuleb võita, siis hakkame ühel hetkel võitma ka."

Eesti koondise parim väravakütt oli Hendrik Varul, kelle arvele kogunes üheksa tabamust. "Miinus üks, aga tegelikult võime väga rahule jääda. Suurte vastu mängides [loevad - ERR] pisiasjad," lausus ta.

"Minu enda poolt maksimum, arvan. Ühe oleks võinud veel võtta ja oleks saanud kunagi rääkida, et viskasin Sloveenia vastu kümme. Pettumust ei ole ja samal ajal natuke on ka.

Joonemängija Varuli roll meeskonnas kujunes taktikaliselt tavapärasest pisut erinevaks. "Eks ta natuke üllatav oli, sest oleme harjunud, et [Karl] Toom tuleb tagant ja virutab," võrdles ta.

"Aga sloveenidel oli kodutöö tehtud ja see teebki mulle ruumi juurde seal all ringi vudida. Esimesed neli olin ära pannud, siis mõtlesin ka, et äkki ongi täna minu päev."