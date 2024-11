Vassiljev: kõige kõrgemale tasemele ei jõudnud, aga häbeneda pole midagi

"Mul oli natuke aega sellele mõelda ja tervisemured, mis sel aastal olid, andsid konkreetse märgi, et arvatavasti edasi kergemaks ei lähe. Mul ei ole tahtmist vähem, aga keha andis konkreetse signaali," sõnas 40-aastane Vassiljev pärast Flora 5:1 võitu Tallinna Kalevi üle.

Premium liiga tiitlit kaitsnud Flora lõpetas 70 punkti ja neljanda kohaga. Esikolmikust jäi Flora viimati välja aastal 2016. "See oli enam-vähem arusaadav, et tuleb raskem hooaeg kui eelmine, sest juba eelmine oli päris raske. Mõned asjad läksid võib-olla liiga keeruliseks. Nagu ka see viimane mäng näitas: kaotame mängu jooksul keskendumist, sel hooajal oli seda liiga palju. Tabel peegeldab lõppkokkuvõttes olukorda. Kui kõik mängijad teevad õiged järeldused, sai võib-olla kooliraha makstud, tuleb järgmine hooaeg stabiilsem," mõtiskles Vassiljev.

Kolm korda Eesti aasta jalgpalluriks valitud Vassiljev alustas meistriliiga karjääri Levadias, pärast seda mängis ta Lendava ja Koperi eest Sloveenia kõrgliigas, esindas siis Venemaa kõrgliigas Permi Amkari ning Poolas Gliwice Piasti ja Bialystoki Jagielloniat. Hooajal 2016/17 lõi Vassiljev Jagiellonia eest Poola kõrgliigas 13 väravat. Koondist esindas ta lõpuks 158 mängus, millega on Eesti rekordinternatsionaaliks. Tema 26 Eesti särgis löödud väravast on enamat suutnud vaid Anders Oper ja Indrek Zelinski.

"Kui üldiselt võtta, siis ilusaid hetki oli klubides ja koondises palju. Olen väga rahul, et mul õnnestus teha stabiilne väliskarjäär, kus ma ei pidanud kordagi Eestisse tagasi sammu tegema. Sain igas riigis mängupraktikat, mis aitas kindlasti ka rahvusvahelisel tasemel koondise särgis näidata. Kõige kõrgemale tasemele võib-olla ei jõudnud, aga häbeneda ei ole midagi," tõdes Vassiljev.

Vassiljev sõnas, et keskendub nüüd treenerikoolituse lõpetamisele. "Tahan väga jalgpallis olla ja treener on üks amet, mida tahan proovida," kinnitas Vassiljev.