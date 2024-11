Paide alistas Levadia ja teenis pronksi, Kalju hõbedal, Flora jäi medalita

Paide avas koduväljakul juba viiendal minutil Abdoulie Ceesay väravast juhtima ning kümme minutit hiljem jäi Levadia kümnekesi, kui nende väravavaht Karl Andre Vallner teenis punase kaardi. 25. minutil kasvatas võõrustajate edu Robi Saarma, 55. minutil skooris Dimitri Jepihhin.

Juba oktoobris meistritiitli kindlustanud Levadia sai 11. korda meistrikarika üles tõsta.

Nõmme Kalju alistas koduväljakul 2:1 Pärnu JK Vapruse ja tagas sellega pronksi. Tallinna FC Flora alistas küll kodupubliku ees 5:1 JK Tallinna Kalevi, aga jäi siiski kokkuvõttes neljandaks.

Levadia lõpetas hooaja 87 punktiga, Kalju ja Paide teenisid mõlemad 72 punkti ning Flora 70 punkti.

Tulemused:

Tallinna FC Flora – Tallinna JK Kalev 5:1

Paide Linnameeskond – Tallinna FCI Levadia 3:0

Nõmme Kalju FC – Pärnu JK Vaprus 2:1

JK Narva Trans – FC Kuressaare 0:2

FC Nõmme United – Tartu JK Tammeka 1:2

Tabeliseis:

1. Tallinna FCI Levadia 87 punkti

2. Nõmme Kalju FC 72

3. Paide Linnameeskond 72

4. Tallinna FC Flora 70

5. Tartu JK Tammeka 42

6. JK Narva Trans 42

7. Pärnu JK Vaprus 35

8. FC Kuressaare 34

9. JK Tallinna Kalev 31

10. FC Nõmme United 15

Enne mänge:

Viimase vooru eel on lahtine nii medalikohtade jaotus kui üleminekumänge pidav meeskond. Liiga esimese nelja meeskonna puhul on saatus selge vaid Tallinna FCI Levadia jaoks, kes edestab praegu lähimaid jälitajaid lausa 18 punktiga ning kindlustas Eesti meistritiitli juba oktoobrikuu keskpaigas. Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond on praeguseks teeninud kokku 69 punkti ning tabelis asutakse vastavalt teisel ja kolmandal real. Kummagi jaoks ei ole aga medal kindlustatud, sest neljandal real asuv Flora jääb maha vaid kahe punktiga ning võib seega viimase mänguga koha või kahe võrra kerkida.

Lahtine on ka meeskond, kes lõpetab hooaja üheksandal kohal ning keda ootavad seega viimase mänguvooru järel üleminekumängud. Praegu asub tabeli kaheksandal kohal FC Kuressaare ja üheksandal kohal JK Tallinna Kalev, ent mõlemad meeskonnad on kogunud võrdselt 31 punkti. See tähendab, et kui Kalev teenib viimases voorus Kuressaarest rohkem punkte, on neil võimalik üleminekumänge vältida. Vastasel juhul kindlustab viimase mänguga püsimajäämise Saaremaa meeskond.

Paide Linnameeskond – Tallinna FCI Levadia

Meistritiitli kindlustanud Levadia ainus siht on võõrsil lõppevale hooajale võidukas punkt panna. Sellel soovil seisab ees praegune tabeli kolmas Paide, kelle jaoks on viimases mängus kaalul kõik: võimalus on tõusta hõbemedalitele või kindlustada pronks, aga ka medalist sootuks ilma jääda.

Omavahelistes liigamängudes on Paide pakkunud Levadiale häid vastasseise, ent punkte meistri vastu teenida pole õnnestunud: Levadia on kirja saanud ühe kaheväravalise ja kaks üheväravalist võitu.

Selles kohtumises tõmbab karjäärile joone alla Konstantin Vassiljev.

Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, teda abostavad Aron Härsing ja Thor Vaas ning neljas kohtunik on Karl Koppel. Videokohtunikuna tegutseb Martti Pukk, abivideokohtunik on Riivo Stolts.

Kommenteerivad Ivar Lepik ja Meelis Rooba, stuudiot juhib Aet Süvari.

Tallinna FC Flora – JK Tallinna Kalev

Rahvusstaadionil toimuvas vastasseisus on mõlemal meeskonnal hädasti positiivset tulemust vaja. Flora paikneb praegu tabelis neljandal real, jäädes kahe punktiga maha nii Paidest kui Kaljust. Enda võidu ning ühe või mõlema medalipretendendi libastumise tulemusena on seega mullusel Eesti meistril võimalik päästa endale medal. Kalevi jaoks on sisuliselt mängus koht Premium liigas, sest kui viimases voorus ei õnnestu neil Kuressaarest rohkem punkte teenida, ootavad neid ees üleminekumängud.

Kui maikuise omavahelise mängu võitis Flora kindlalt 3:0, siis ülejäänud kaks kohtumist on kujunenud väga tasavägiseks. Märtsikuus leppisid kaks Tallinna meeskonda 2:2 viiki, maikuu lõpus lahutas Kalevit viigist vaid üks värav.

Mängu kohtunikebrigaadi moodustavad peakohtunik Kevin Kaivoja, abikohtunikud Silver Kõiv ja Sten Klaasen, neljas kohtunik Oliver Väät, videokohtunik Marko Liiva ning abivideokohtunik Tauno Rämson.

Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson.

Nõmme Kalju FC – Pärnu JK Vaprus

Vaprus saab viimasele mängule vastu minna pingevabalt, sest eelviimases voorus kindlustati liigasse püsimajäämine ja seitsmes koht, kust enam kummaski suunas liikuda pole võimalik. Kalju jaoks on aga mängus palju, sest kuigi hetkel hoitakse kümne küünega kinni hõbemedalitest, siis igasuguse võidust erineva tulemuse korral on võimalus sellest ilma jääda.

Võit on Kalju jaoks selle võrra kohustuslikum, et sel hooajal Vapruse vastu punkte kaotatud ei ole ning võidud on läinud ajas suuremaks: märtsis võideti 2:1, juulis 4:2, ning septembris juba 4:0.

Mängu kohtunikebrigaadi kuuluvad peakohtunik Tanel Üprus, abikohtunikud Neeme Neemlaid ja Sander Jürjens, neljas kohtunik Denis Nõmm, videokohtunik Kristjan-Eric Lääne ning abivideokohtunik Jaan Roos.

JK Narva Trans – FC Kuressaare

Transi ja Kuressaare vastasseisu teeb põnevaks tõsiasi, et mõlemad meeskonnad asuvad vooru eel parimal võimalikul positsioonil, ent mõlema tabelikohta ohustavad lähimad jälitajad. Viiendal kohal asuv Trans võib rea võrra langeda, kui neil endal punkte teenida ei õnnestu ning Tammekal õnnestub samal ajal võit teenida. Kuressaare edestab praegu võrdsetel punktidel olles Kalevit, ent juhul, kui Kalev teenib neist rohkem punkte, tuleb üleminekumängudele minna Kuressaarel.

Omavahelistes mängudes on tänavu edukam olnud Kuressaare, kes võitis aprillis 5:0 ja juunis 1:0. Viimati, augustikuus oli aga minimaalse eduga võidukas Trans.

Mängu peakohtunik on Rasmus Maalinn, abikohtunikena tegutsevad Kristjan Lukk ja Maikel Mikson ning neljas kohtunik on Karl Kena. Videokohtunikena tegutsevad Jagnar Jakobson ja Jürgen Lorenz.

FC Nõmme United – Tartu JK Tammeka

Kui FC Nõmme Unitedi jaoks käib viimases voorus mäng suuresti au peale, sest liigast väljalangemist pole võimalik vältida, siis Tammekal on laual võimalus kerkida tabeli ülemisse poolde kuuluvale viiendale reale. Selleks tuleb aga eesolevas mängus United kindlasti alistada ning samal ajal loota, et Transil ei õnnestu Kuressaare vastu punkte teenida.

United ja Tammeka on tänavu olnud teineteisele võrdsed vastased: esimese mängu võitis United, teise Tammeka ning augustis lepiti 1:1 viiki.

Mängu peakohtunik on Juri Frischer, teda abistavad äärtel Veiko Mõtsnik ja Sander Saga ning neljas kohtunik on Kristo Külljastinen. Videokohtunikuna tegutseb Kristo Tohver, teda abistab abivideokohtunik Petteri Schultz.