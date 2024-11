Liivak viimase mängu kaotusest: kui karikas käes, on jälle tuju hea!

Laupäeval Paide kunstmuruväljakul toimunud viimase vooru mängus viis Abdoulie Ceesay Paide juba viiendal minutil juhtima ning Robi Saarma suurendas ligi 700 pealtvaataja ees mänginud kodumeeskonna edu 20 minutit hiljem. Lõppskoori tõi 55. minutil tabloole Dimitri Jepihhin ning Paide lõpetas võidu toel hooaja Levadia ja Nõmme Kalju järel kolmandana.

"Ma ei usu [et meil mõtted mujal olid], viimane mäng, kõik olid motiveeritud," rääkis Levadia ääremängija Frank Liivak pärast kaotust ERR-ile. "Mingit allahindlust ei tulnud me kellelegi tegema. Pärast lõpuvile ei olnud kohe eufooriat, aga kui karikas meie kätte jõuab, on kõik jälle hästi ja tuju hea!"

Levadia lõpetas laupäevase kohtumise kümnekesi, sest väravavaht Karl Andre Vallner sai vaid veerand tundi kestnud mängu järel punase kaardi. "Ma arvan, et mõte oli õige, aga teostus oli vale. Teada oli, et see väljak siin võtab põrke kinni, oleks pidanud sellega paremini arvestama," selgitas Levadia väravavaht olukorda. "Hooaja vältel ikkagi olime head ja näitasime seda väljakul igas mängus. Täna läks nii nagu läks, aga ma arvan, et väärisime seda."

"Kaotus on minu jaoks esimene emotsioon, karika võitsime juba ammu - see erilist emotsiooni praegu ei tekita. Kõigepealt tuleb mäng oma peas läbi elada," sõnas meeskondlikku mängu edu võtmena välja toonud keskväljamees Mihkel Ainsalu.