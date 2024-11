Premium liiga hooaeg tõi staadionitele senisest enam pealtvaatajaid

Kui vaadata Premium liiga publiku arvu viimaste hooaegade lõikes, on näha püsivat tõusu. Tänavu jõudis kokku staadionile ligi 2000 pealtvaatajat rohkem kui möödunud aastal ning keskmine pealtvaatajate arv tõusis 405 inimeseni mängu kohta, mullu oli selleks näitajaks 396, vahendab jalgpall.ee.

Mängude arv alla 200 pealtvaatajaga on märgatavalt vähenenud, mis näitab, et aina enam inimesi leiab oma tee staadionile

"On hea meel, et oleme suutnud eelmise aasta taset hoida ja väikese sammu ka edasi teinud. Pikaajalise edu valem ongi järjepidevus ja kindlate sammudega tipu poole pürgimine. Keskmiselt 400 pealtvaatajat mängu kohta on hea platvorm, kust järgmisi kõrgusi rünnata," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo.

Liigahooaja kõrgeimat publikuarvu hoidsid Tallinna FC Flora kodumängud, mida külastas võrreldes eelmise aastaga keskmiselt 183 silmapaari rohkem. Külastajate arv tõusis suuresti tänu 100. Tallinna derbile, mida jälgis A. Le Coq Arenal 3014 pealtvaatajat. Tallinna FCI Levadia hoiab teist kohta keskmise publikuarvuga 694 ja kolmandal kohal on Pärnu JK Vaprus 569 pealtvaatajaga mängu kohta.

Silmapaistva tõusu tegi Nõmme Kalju FC, kasvatades oma kodumängude keskmist publikut enam kui 100 inimese võrra. Kasvu peamine põhjus võib olla klubi naasmine kodustaadionile Hiiule. Edu saatis ka JK Tallinna Kalevit, kes tegi tänavu oma kodupubliku rekordi, võõrustades staadionil hooaja jooksul kokku 7034 külastajat.