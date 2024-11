Ainsalu lõi käed Levadiaga ka järgmiseks aastaks

Tänavu on 28-aastane Ainsalu esindanud Levadiat 33 Premium liiga kohtumises, löönud 11 väravat ja jaganud viis resultatiivset söötu. Sellele lisanduvad neli kohtumist eurosarjas.

"Mul on ülimalt hea meel jätkata Levadiaga ka järgmisel aastal!" sõnas ta. "Levadia on minu jaoks nagu kodu ja ma tunnen end siin väga hästi. Kõik omad poisid on koos ning mul on kõvasti usku sellesse meeskonda, et järgmisel aastal üheskoos veel suurem samm edasi teha!"

Ainsalu liitus Levadiaga esimest korda 2022. aastal pärast sõjategevuse algust Ukrainas, mistõttu oli ta sunnitud oma sealsest klubist lahkuma. Vahepeal pallis eestlane ka Hollandis, aga on viimasel kahel hooajal on kandnud üksnes Levadia särki.

"Minu suur soov, et Mihkel Ainsalu mängiks järgmisel hooajal Levadias, sai täna teoks," sõnas klubi president Viktor Levada. "Mihkel annab ja andis endast maksimumi ja selle osas väga hea tunne, et saame ühe meeskonna liidriga koostööd ka järgmisel aastal jätkata. Mul on Mihklisse väga suur usk ning ma usun, et teeme veel suurema sammu järgmisel aastal üheskoos edasi!"

Levadia koduleheküljel nimetatakse Ainsalut tänavu Eesti meistriks tulnud meeskonnav võtmetegijaks. "28-aastane poolkaitsja Mihkel Ainsalu täidab FCI Levadia meeskonnas olulist rolli – tegemist on võtmemängija ning meeskonnaliidriga," kirjutatakse.

"Seetõttu oleme eriti positiivselt meelestatud ka järgnevaks hooajaks. Olgugi, et alles laupäeval on meid ees ootamas hooaja viimane kohtumine, on Ainsalu Levadia särgis suuri tegusid teinud ning statistika räägib enda eest."

Levadia hooaja viimane mäng toimub laupäeval, 9. novembril võõrsil Paide Linnameeskonnaga. Kohtumist näeb ka ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.