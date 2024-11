Konstantin Vassiljev tõmbab karjäärile joone alla

40-aastase loova poolkaitsja viimaseks kohtumiseks jääb laupäeval, 9. novembril toimuv kodumäng JK Tallinna Kaleviga, kus Floral on vaja heidelda meistriliiga teise koha eest.

"Üks asi on kindel: olenemata mängu kulgemisest jääb see päev mulle igaveseks meelde, sest kohtuniku lõpuvile paneb ühtlasi minu mängijakarjäärile punkti," ütles Vassiljev klubi teate vahendusel.

"See on olnud pikk ja tõeliselt unustamatu teekond, mille jooksul olen kogenud mitmeid erinevaid emotsioone. Mul on hulk inimesi, kellele soovin südamepõhjast tänu avaldada."

"Loodan leida võimaluse, kas isiklikult või meedia kaudu, märkida ära kõiki neid, kes on olnud osa sellest fantastilisest seiklusest!" jätkas ta. "Eriti tahaksin tänada oma pereliikmeid, kes on pidevalt minu kõrval seisnud ja mind toetanud terve karjääri vältel."

"Aitäh teile, head jalgpallisõbrad! Kohtumiseni staadionil! Lõpetame selle hooaja koos võiduga!" sõnas Vassiljev.

Tänavusel hooajal on Vassiljev käinud platsil 14 Premium liiga ja neljas eurosarja kohtumises. Karjääri peale kokku on tal kirjas 282 Premium liiga kohtumist ja 106 väravat, lisaks paljud mängud ja väravad välisliigades.

158 mängitud kohtumisega on ta ka Eesti koondise rekordinternatsionaal. 26 löödud väravaga on ta Andres Operi (38) ja Indrek Zelinski (27) järel kolmas.

Tallinna FC Flora ja JK Tallinna Kalevi vahelist mängu näeb laupäeval, 9. novembril algusega kell 12.25 ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.