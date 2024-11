Äsja Eesti meistriks tulnud Levadia sõlmis kolm lepingupikendust

Eelmisel nädalavahetusel 11. korda Eesti meistriks tulnud jalgpalliklubi Tallinna FCI Levadia teatas esmaspäeval, et on sõlminud lepingupikenduse kolme põhipanustajaga.

Neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli kindlustanud ja laupäeval selle lõpuks pea kohale tõstnud Levadia teatas, et Frank Liivak, Robert Kirss ja Richie Musaba esindavad meeskonda ka järgmisel hooajal.

28-aastane Liivak liitus Levadiaga esmakordselt 2021. aastal, siirdus aasta hiljem Iirimaa kõrgliigasse, kuid naasis pärast üht hooaega Levadiasse. Sel hooajal tegi poolkaitsja kaasa 37 kohtumises, tema arvele jäi kaks väravat ning neli väravasöötu.

"Mul on väga hea meel jätkata seda teekonda Levadiaga. Ootan juba pikisilmi järgmist hooaega ja olen kindel, et see tuleb veelgi erilisem kui tänavune," sõnas Liivak.

Robert Kirss sõlmis Levadiaga lepingu juba kuuendaks hooajaks, ründaja liitus Levadiaga esmakordselt 2020. aastal ning järgmisel hooajal sai temast Levadia suurim väravakütt. Kirss jätkas 2023. aastal karjääri Poolas, aga tuli poole hooaja pealt Levadiasse tagasi.

Sel hooajal mängis ta 31 kohtumises, mille jooksul lõi kolm väravat ja andis kolm väravasöötu. "Väga hea meel on jätkata uuel hooajal Levadia ridades. Uue hooaja eesmärgid on kõrged ja tahame nende täitmiseks meeskonnana sammu edasi astuda," sõnas ründaja.

Värske Eesti meister polnud aga lõpetanud ning teatas, et on löönud käed ka 23-aastase Richie Musabaga. Hollandlane lõi oma esimesel välishooajal Levadia eest üheksa väravat ja andis kuus väravasöötu, kokku mängis ta 39 mängus.

"Olen uue hooaja eel elevil ning soovin koos meeskonnaga taas tiitleid püüdma minna! Olen näljasem veel rohkema järele!" ütles poolkaitsja klubi kodulehele.