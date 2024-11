Karl Toom avalahingu eel: karukoopas on raske mängida

Mängitakse neljaliikmelises alagrupis, kuhu kuuluvad veel ka Sloveenia ja Leedu. Kõik mängivad kõigiga korra kodus ja korra võõrsil läbi ning kaks paremat jõuavad otse finaalturniirile. Lisaks pääsevad kaheksa valikgrupi peale finaalturniirile ka neli paremat kolmanda koha omanikku.

Eesti esimene vastane on kindlasti arvestatav käsipallimaa. Alates 2012. aastast on koondis mänginud eranditult kõigil MM- ja EM-finaalturniiridel. Tõsi, medalimängudeni veel jõutud ei ole ja pigem on jäänud laeks esimesed ringid.

Eesti ja Põhja-Makedoonia viimatised vastasseisud ametlikes võistlusmängudes jäävad aga sellele eelnevasse aega, aga arvata võib, et Skopjes läheb kolmapäeval pigem raskeks.

"Kerge ei saa kindlasti olema. Homme peavad tegema ideaalse mängu. Karukoopas on raske mängida," lausus Eesti koondise mängija Karl Toom ERR-ile.

Viimati oli koondis koos mais, kui peeti MM-valikturniiri kohtumisi Islandiga. Siis kaotati kodus 13 ja sellele eelnevalt võõrsil lausa 25 väravaga.

"Kindlasti oli Islandi mäng meile suur õppetund. Nüüd saame näidata, mis me eelmisest tsüklist kaasa võtsime. Nüüd on ainult teostamise aeg ja ma arvan, et kõigil on see ühine eesmärk," ütles Toom.

ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekanne Põhja-Makedoonia - Eesti kohtumiselt algab kolmapäeval, 6. novembril kell 20.50.