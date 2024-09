Sander Postist saab järgmisel hooajal FC Kuressaare peatreener

Post on varasemalt töötanud ka FC Flora juures abitreenerina, aga 2021. aasta alguses alustas ta tööd Eesti U-21 koondise juures. "Olen väga motiveeritud ja ootan põnevusega uut hooaega. Loodan üheskoos meeskonnaga saavutada palju võite ja pakkuda rõõmu FC Kuressaare poolehoidjatele," ütles Post klubi kodulehele.

Oma senisest treeneritööst tõstis Post esile võimaluse töötada aastaid FC Floras ja õppida parimatelt treeneritelt. Kas Post jätkab oma tööd ka Eesti U-21 koondise tüüri juures, selgub peale käimasoleva valiktsükli lõppu.

FC Kuressaare juhatuse liige Mario Pruul ütles, et tahtsid uue peatreeneri välja selgitada võimalikult kiiresti. "Rõõm on tõdeda, et pealiku varakult paika saime ning meil on väga hea meel, et Sander esindumeeskonna tüürimise järgmisest hooajast enda peale võtab. Nüüd saame tegeleda järgmiste pusletükkide paika panemisega, et oleksime 2025. aasta hooajaks võimalikult hästi komplekteeritud," ütles klubi esindaja.

FC Kuressaare esindusmeeskonna praegune peatreener Roman Kožuhhovski andis juba enne 2024. aasta hooaja algust teada, et käimasolev hooaeg jääb temale klubi juures viimaseks. Oma viimase lahingu FC Kuressaare peatreenerina peab Kožuhhovski 23. novembril Tipneri karikavõistluste 1/8 finaalis, kui viikingid lähevad vastamisi Tallinna FC Flora või Paide Linnameeskonnaga.

Sander Posti esimene tööpäev FC Kuressaare peatreenerina on 1. jaanuar 2025.