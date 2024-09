Flora sai Vaprusest kindlalt jagu

Eelmises kohtumises Nõmme Kaljule kaotanud Flora asus Vapruse vastu 28. minutil juhtima, kui Vladislav Kreida söödust tulnud palli suunas ristnurka Rauno Alliku.

Külalismeeskonnal oli mõni minut hiljem võimalik viigistada, aga Flora väravavaht Evert Grünvald tõrjus Ronaldo Tiismaa penaltilöögi.

Tony Varjund kasvatas 42. minutil florakate eduseisu kaheväravaliseks ning 47 sekundit pärast teise vaatuse algust vormistas lõppseisu Sergei Zenjov.

Flora jätkab liigatabelis kolmandana, pühapäeva õhtul Tartu Tammekaga kohtuvast Kaljust jäädakse maha kolme punktiga. Vaprus paikneb üheksandal tabelireal.

Lisaks Tammekale ja Kaljule lähevad õhtul omavahel vastamisi veel Narva Trans ja Paide Linnameeskond.

Tabeliseis: 1. Levadia 73 punkti (29 mängust), 2. Kalju 61 p (29), 3. Flora 58 p (30), 4. Paide 53 p (29), 5. Trans 35 p (28), 6. Tammeka 32 p (29), 7. Kuressaare 28 p (30), 8. Kalev 28 p (30), 9. Vaprus 25 p (30), 10. United 14 p (30).

Enne mängu:

Valitsev Eesti meisterklubi FC Flora on sel hooajal kogunud 29 mänguvooruga 55 punkti (16 võitu, seitse kaotust), asetsedes sellega liigatabelis kolmandal real. Teisel kohal olev Nõmme Kalju FC (61 p) jääb kuue punkti kaugusele, aga Flora kannul on 53 punktiga Paide Linnameeskond, kes mängib pühapäeval võõrsil JK Narva Transiga.

Seega on tihedas kolmanda koha heitluses iga punkt oluline ja Flora on sel hooajal koduväljakul juba korra Vaprusele alla jäänud. "Taaskord on kätte jõudnud aeg Vapraid Karusid võõrustada," ütles Flora väravavahtide treener Aiko Orgla. "Sellel aastal on meetünni nimel käinud tugev võitlus. Korra on pärnakad meie kodust saagiga minema saanud ja seda enam ei tahaks lasta korduda."

Pühapäevasest kohtumisest jäävad mängukeelu tõttu eemale Flora kaitsjad Andreas Vaher ja Mihhail Kolobov.

25 punkti kogunud Vaprus on koduse kõrgliiga tabelis eelviimasel kohal ja kuigi punane latern FC Nõmme United (14 p) jääb 11 punkti kaugusele, siis üleminekumängudest eraldab Vaprust kolm punkti - nii FC Kuressaare kui JK Tallinna Kalev on kogunud 28 punkti.

Vaprus on aga viimase seitsme mänguga kogunud vaid ühe viigipunkti. "Viimased mängud on olnud rohkem positiivsust, aga nüüd tuleb ka punkte saada," ütles poolkaitsja Virgo Vallik.

Kell 17.00 algab Narvas mäng võõrustaja Transi ja Paide Linnameeskonna vahel, kell 19.00 pannakse pall mängu Tartus, kui Tartu JK Tammeka võõrustab Nõmme Kalju FC-d.