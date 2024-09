Jalgpalliliidu otsus nörritas fänne: meie huvid on seatud viimasele kohale

Kalju ja Flora vaheline 23. vooru kohtumine pidi algselt aset leidma augustis, kuid Flora euromängude tõttu lükati matši toimumisaeg edasi. Kuna Kalju koduväljakul Hiiu staadionil puudub nõuetele vastav valgustus, siis määras Eesti jalgpalliliit kohtumise algusajaks kell 17.00. Samal põhjusel peetakse kolmapäeval üks varajase algusajaga kohtumine ka Paides, kus sealne Linnameeskond võõrustab Narva Transi.

Kalju ametliku fännklubi Roosad Pantrid liige Mario Tromp selgitas ERR-ile, et avapoolaja boikoteerimisega tahetakse näidata, et jalgpall on ilma fännideta tobe.

"Nii Kalju kui ka Flora fännidel on saanud küllalt jalgpalliliidu mängukalendri planeerimisest, kus jalgpallifännide huvid on seatud viimasele kohale. Meie jaoks ei ole aktsepteeritav olukord, kus tööpäeva õhtul peetakse algusega kell 17 jalgpallikohtumist. Seepärast teemegi täna protestiaktsiooni, et näidata, mis on vahe jalgpallil fännidega ja fännideta."

Tromp ise jõudis Hiiu staadionile 25 minutit pärast avavilet. "Eks esimesed fännid vaikselt tilguvad kohale. Nad tulevad töölt. Mina ise jõudsin staadionile siis kui mängitud oli 25 minutit. Seega mängu algus jäi mul nägemata."

Protestiaktsioon sündis Flora ja Kalju fännide ühisel initsiatiivil. "Saime ühe sõna pealt aru, et see on õige asi, mida teha ja olime ühiselt nõus seda läbi viima," märkis Tromp.

Eesti jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme selgitas Delfi Spordile, et nii Kalju - Flora kui ka Linnameeskond - Trans kohtumise toimumiseks polnud ühtegi teist sobivat kuupäeva.

"Loomulikult ei ole see eelistatud algusaeg, hiljem ei saanud alustada, sest mõlemal staadionil puudub valgustus (päike loojub umbes kell 19.15), kumbki mäng ei olnud 25. septembriks planeeritud, vaid need lükati edasi Flora ja Paide eurosarja kohtumiste tõttu (seega polnud ka selleks vaba argipäeva ja muid alternatiive)," ütles Nõmme Delfile saadetud kirjalikus vastuses.

Mis oleks fännide arvates aktsepteeritav algusaeg nädalasiseseks mänguks? "Ideaalis ei tahaks Tallinnas ühtegi mängu enne kella 19 näha. Kui ühtegi teist võimalust pole, siis kell 18 on viimane piir, aga ideaalis hakkame Tallinnas rääkima alates kella 19-st ning Tallinnast väljaspool alates kella 18-st."

"Kell 19 on täpselt selline algusaeg, kus inimesed saavad rahulikult töölt mängule tulla. Tallinn on suur linn ja siin on paratamatult ummikud. Kui inimene lõpetab töö kella 17 või 17.30 paiku, siis on ikkagi väga keeruline selliseks ajaks mängule jõuda. Eriti kui on vaja lapsed lasteaiast ära tuua või mis iganes. Kui räägime Tallinnast väljaspool, siis mujal on vahemaad väiksemad ja ajaruum on fännile mugavam," lisas Tromp.