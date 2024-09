Pantrite kapten: algus oli rabe, aga läheme mäng-mängult paremaks

Balti riikide ühises Optibet hokiliigas sel nädalavahetusel kaks võitu saanud HC Panter on tänavused sihid seadnud play-off'i pääsemisele ja usub, et liigub õiges suunas.

Hooaja avamängus Zemgalelt saadud suure kaotuse kõrvale võttis Panter laupäeval Riia üle 3:2 ja pühapäeval lisaajal taas Riia üle 2:1 võidu.

"Ma arvan, et esimene algus oli rabe sellepärast, et meil ei olnud palju harjutusmänge. Seda oli ka kindlasti näha, seda on veel jätkuvalt näha, aga ma arvan, et mäng-mängu haaval me saame oma tunde ja mängurütmi paremini kätte ja kindlasti läheme paremaks," sõnas meeskonna kapten Rasmus Kiik.

Hooaja ettevalmistust juulis alustanud Panter on teinud läbi väikese noorenduskuuri, paari täiendust on ehk veel loota, aga suures joones on peatreener meeskonna arenguga rahul

"Arenguruumi veel on, aga see on normaalne. Osad asjad on meeskonna jaoks kindlasti uued ja harjumatud ja võtab aega," rääkis peatreener Mikko Mäenpää. "Tänane mäng nägi juba parem välja kui hooaja esimene kohtumine. Liigume õiges suunas."

Mullu Põhja-Ameerikas mänginud ja kevadel ka koondisega MM-il käinud Konrad Kudeviita on üks meeskonna peamisi täiendusi hooajaks. Laupäeval viskas ta kolmandal kolmandikul arvulisest vähemusest Pantri võiduvärava. Kudeviita loodab Pantritega hea hooaja teha ja vähemalt play-off'i jõuda.

"Enamikke poistest tunnen juba varasemalt, mul on hea meel nendega siin olla: vanad sõbrad, vanad meeskonnakaaslased, atmosfäär on väga hea - kindlasti hooaeg tuleb ka selle tõttu väga hea," kinnitas kaitsemängija.

Järgmise mängu peab Panter nädala keskel.