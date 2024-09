Narva soovib tiitlit kaitsta, naiste seas pikendatakse mänguaega

Narva Paemurru Spordikooli meeskond tuli kevadel seitsmeaastase pausi järel taas Eesti meistriks, kui finaalseerias alistati viimase kümnendi edukaim klubi Tartu Välk 494. Tiitlivõitu soovitakse korrata ka uuel hooajal.

"Igal aastal on üks eesmärk, tulla esimeseks. Vaatame, kuidas läheb. Teeme mängudes sageli palju vigu ja igal aastal on raske, aga vaatame, kuidas läheb," sõnas meeskonna ründaja Max Välja ERR-ile.

Narva ja Tartu kõrval soovib 14-aastase pausi järel esmakordselt Eesti meistriks tulla ka suurte traditsioonidega Kohtla-Järve Viru Sputnik, kes on toonud meeskonda mitmeid välismaalasi, mõned neist Põhja-Ameerika noorte- ja ülikooliliigadest.

"Meil pole sel tasemel piisavalt enda kohalikke mängijaid. Tahame väga võita ja kui toome mängijaid väljast, siis see aitab väga palju meie tiimi. Põhiline eesmärk on taset tõsta," ütles Viru Sputniku mängija ja mänedžer Allan Saar.

Viru Sputnikule lisaks mängib Kohtla-Järve klubidest liigas taas ka Everest. Kahe meeskonnaga on esindatud ka Tallinn, kui Pantrite järelkasvutiimi kõrval on paariaastase pausi järel liigas tagasi Vipers.

Naiste hokiliigas mängib tänavu mulluse seitsme klubi asemel viis, neist kolm - Roosa Panter, Grizzlys ja Wolferines - on Tallinnast, Tartust tuleb Säde ja Kohtla-Järvelt tiitlikaitsja HC Everest. Liigutakse professionaalsuse suunas.

"Sellest hooajast on liigas mängud ikkagi 3 x 20 minutit, varasemalt olid 3 x 15," võrdles Roosa Pantri kapten Diana Kaareste. "Nüüd on ikkagi nagu päris hoki. Selleks on vaja ka enam pingutada ja olla füüsiliselt parem. Noori on peale tulemas, vähemalt meie klubis küll."