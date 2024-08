Alar Seim: kui Mart saaks sama tunde, mis oli veebruaris, oleks juba päris hästi

Mart Seim sai olümpiale minemisest teada alles juunikuu lõpus. Vaatamata lühikesele etteteatamisele usub treenerist isa Alar, et ettevalmistusperioodist suudeti maksimum välja pigistada.

"Oleme võtnud maksimumi, mis võtta annab. Selle lühikese aja jooksul ei jäänud mitte midagi tegemata. Selles mõttes on süda täiesti rahul," rääkis Alar Seim ERR-ile.

"Pärast viimast Taimaal toimunud OM-valikvõistlust Mart esialgu puhkas. Siis oli tal probleem õlaga, mis vajas natukene ravi. Pärast seda tuli hästi tugev mahutrenn. Ta pani sellega natukene hullu. Kui seda enam jätkata ei saanud, siis oli vaja jõunäitajad tagasi saada ja tehnika uuesti korda teha. Ehk siis tegime klassikalisi harjutusi. Erinevad tõmbed, kükid ja kõik tõstespetsiifilised harjutused."

Olümpial loodetakse näidata samasugust vormi nagu tänavu veebruaris. "Kõige tähtsam on see, et Mart terveks jääks. Vormi osas on orientiiriks veeburarikuine OM-valikvõistlus, kus ta rebis 185 kg ja tõukas 225 kg. Sealt läksime veel 237 kg peale. Mart võttis ilusti rinnale, tõukas kätele ja siis tuli see lihaserebend."

"Tai võistluseks jalg juba enam-vähem lasi teha, aga seda sama teravat tippu enam ei saanud. Kui nüüd saaks selle sama tunde, mis oli veebruaris, oleks iseenesest juba päris hästi."

Kas Mart hakkab pärast Pariisi mänge jahtima kolmandat olümpiapääset? "Mart tegi oma parimad tulemused Ameerikas – Houstonis, kui tuli see hõbemedal, ja Anaheimis, kus tuli Eesti kõigi aegade tulemus 444 kg. Võiks ka kolmas tulla," vihjas vanem Seim Los Angelese olümpiale.

Meeste üliraskekaalu võistlus toimub laupäeval algusega kell 21.30.