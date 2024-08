Suvebiatloni MM toob Otepääle mitmeid nimekaid laskesuusatajaid

Neljal võistluspäeval läheb Tehvandi spordikeskuses jagamisele 12 maailmameistritiitlit, kuus täiskasvanute ja kuus juunioride arvestuses.

"Võistlus saab olema kõrgetasemeline, sest osalevad kõik suviseid maailmameistrivõistluseid oluliseks pidavad riigid koos talviste tippude ja tippu pürgivate juunioritega, sealhulgas medalilootustega Eesti koondis," ütles võistluskomitee esimees Hillar Zahkna.

Esinumbritega sõidavad Otepääle Soome, Tšehhi, Slovakkia, Ukraina, Läti, Leedu, Rumeenia, Bulgaaria, Kasahstani, Poola ja Belgia koondised. Lisaks on nimekatest sportlastest starti tulemas prantslastest vennad Fabien ja Emilien Claude ning Rootsi koondislane Jesper Nelin.

Tehvandi spordikeskus on rahvusvahelises vaates suvebiatloni võistluste korraldamiseks üks sobivaimaid võistluspaiku. "Tehvandi rajad on korraliku asfaltkattega ja hästi välja arendatud ning lasketiir suurepärases korras. Suvisteks laskesuusatamise treeninguteks on Tehvandi üks paremaid kohti maailmas, mida kinnitab see, et järjest enamate riikide koondiseid peavad siin suvel oma treeninglaagreid," ütles Zahkna.

Norra paneb juunioride klassis välja järelkasvukoondise, kellest mitmed noppisid medaleid möödunud talvel Otepääl peetud noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustel.

"Alaliitude vahelise koostöö raames pidasime juba eelmisel aastal Norra ja Eesti järelkasvukoondistega ühislaagreid. Kuna norrakatele Tehvandi tingimused meeldivad, tulevad nad ka sel aastal suvebiatloni maailmameistrivõistluste ajaks Otepääle laagrisse ja teevad tiitlivõistlustel kaasa," sõnas Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv, kes kinnitas, et Eesti koondis on Otepääl väljas oma parimas koosseisus.

Suvebiatloni maailmameistrivõistlused toimuvad Otepääl 22.-25. augustini. Võistlustele saab kaasa elada nii lasketiirutribüünilt kui rajalt.