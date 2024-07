Alvar Tiisler OM-i avatseremoonialt: spordil on võim maailma liita

Reedel said Pariisi suveolümpiamängud ametlikult alguse, kui Seine'i jõe peal peeti suurejooneline avatseremoonia. ERR-i spordiajakirjanik Alvar Tiisler ütles, et järgmise kahe ja poole nädala jooksul loodetakse, et sport suudab maailmat liita.

Tiisler seisis avatseremooniat kandva Seine'i jõe kaldal ning rääkis "Aktuaalses kaameras", et XXXIII suveolümpiamängud on maailmas väga suure tähtsusega.

"Loodetavasti kaheks ja pooleks nädalaks maailma mingil kujul suudab liita ja tekitada meis emotsioone, mis omakorda viiks ära mured, sõjamõtted ja kõik negatiivsed asjad," ütles Tiisler. "Spordil on võim seda teha."

Avatseremoonia sai alguse Austerlitzi sillalt Jardin des plantes'i lähedalt ning kulges siis mööda kuulsat Seine'i jõge kuni Trocaderoni. "Varem pole nähtud, et see toimub väljaspool staadioni," ütles Tiisler. "Kõik delegatsioonid on oma paadis, kõik käib jõe peal. See on midagi, mida pole varem nähtud."