Karikafinaali saatnud raevuhoog maksis Allegrile Juventuse peatreenerikoha

36-kordne Itaalia jalgpallimeister Torino Juventus teatas reedel, et on vallandanud senise peatreeneri Massimiliano Allegri.

Kolmapäeval alistas Juventus Itaalia karikavõistluste finaalis 1:0 Atalanta ja võitis viimase kolme aasta jooksul esimese trofee. Allegri saadeti aga mängu lõpus kohtunike otsuste vastu protesteerimise tõttu platsi äärest minema. Pärast lõpuvilet jageles Allegri veel kohtunike ning ajalehe Tuttosport presidendi Guido Vaciagoga.

Reedel teatas Juventus, et Allegri on vallandatud. "Vallandamine järgneb käitumisele Itaalia karikafinaali ajal ja järel, mida klubi hindab Juventuse väärtusega mittesobivaks," andis kahekordne Euroopa karika/Meistrite liiga võitja teada.

56-aastase Allegri lahkumine ei ole üllatus, juba pikemat aega on Itaalia meedias räägitud, et järgmisel hooajal juhendab tippklubi ilmselt endine mängija Thiago Motta. Hooaja lõpuni on jäänud kaks mängu, Juventus on tabelis neljandal kohal ning võitleb pronksi nimel just Thiago Motta juhendatava Bolognaga.

Eelmise kümnendi alguses esmalt AC Milani juhendanud Allegri oli Juventuse peatreeneriks aastatel 2014-19, meeskond tuli tema käe all siis viis hooaega järjest Itaalia meistriks ja mängis kahel korral ka Meistrite liiga finaalis. Allegri teine ametiaeg Juventuses algas 2021. aasta suvel ning seda on varjutama jäänud skandaalid, mis maksid Juventusele eelmisel hooajal tabelis kümme punkti ning koha eurosarjas.