Tänak, Sildaru ja Ilves jooksid heategevuseks

Eestis jooksis heategevuse nimel 579 inimest, neist 300 Stroomi ranna ühisstardis. Jooksuga koguti raha seljaaju vigastuste ravivõimaluste uurimiseks ning Eesti ühisstardis olid lisaks paljudele teistele sportlastele kohal ka Ott Tänak, Kelly Sildaru ja Kristjan Ilves.

Tänak osales Wings for Life World Run jooksul esimest korda ja jooksis Tallinna ühisstardis koos enda lähedase peretuttavaga, kes on seljaaju vigastuse tõttu ratastoolis.

"See jooks puudutab mind üsna isiklikult ja kogu see liikumine seljaaju vigastusega inimeste jaoks ongi nende võimaluste ja lahenduste taga ning loodan, et see leiab mingi hetk lahenduse," ütles Ott Tänak.

"Ma tegelikult ei ole üldse väga jooksuinimene, kui nüüd aus olla, aga pean ütlema, et väga nautisin tänast päeva ja sportlike inimestega koos jooksmist - läbisin 14,6 kilomeetrit."

Kristjan Ilves jooksis Tallinna ühisstardis 27,93 kilomeetrit ja Kelly Sildaru 20,6 kilomeetrit.

Ülemaailmselt kõige pikema distantsi läbis jaapanlane Tomoya Watanabe, kes jooksis 70,1 kilomeetrit.

Kokku osales tänavu maailma suurimal jooksuüritusel 265 818 jooksjat. 11. korda toimunud Wings for Life World Run jooksuga koguti osavõtutasude ja annetuste kaudu seljaaju uuringuteks 8,1 miljonit eurot.

Wings of Life World Run jooksuürituse muudab unikaalseks see, et start antakse üle kogu maailma ühel ajal ja jooksu distantsi saab igaüks ise valida, 30 minutit peale starti hakkab jooksjaid jälitama nn püüdja-auto, mis sõidab pidevalt kasvavas tempos. Finiš asub täpselt seal, kus püüdja-auto liikujale järele jõuab.