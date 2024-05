Robert Rooba: meil on veel õppida

Eesti koondise kapten Robert Rooba jäi lõppkohaga rahule, kuid tõdes, et nooremapoolsel koondisel on veel õppimisruumi.

"Super võitlus, aga mängu lõpus näitasime jälle noore meeskonna rumalust. Nii vähe enne lõppu lubasime endale värava visata. Me peame õppima natukene seda, et kui värava viskame, siis kuidas me reageerime sellele. Inglise keeles öeldakse never too high, never too low ehk kui me värava viskame, siis läheb eufooria liiga suureks ja meie fookus hajub," alustas Rooba.

"Meil on veel õppida, aga üle pika aja medal - taas kord kõigil vägevatel kriitikutel suud kinni pandud - noor meeskond, areneme, õpime, liigume edasi ja ma olen väga õnnelik oma meeskonna tulemuse üle."

Väravavaht Villem-Henrik Koitmaa lisas, et noor koondis näitas pärast kahte suurt kaotust Ukrainale ja Leedule sisu. "See turniir on hea näide sellest, et tuleb meeskonda uskuda. Vahet pole, mis juhtub, tähtis on see, kuidas sa sellele reageerid. Meie turniir algas katastroofiliselt, aga me tulime sellest välja ja võitlesime lõpuni. Väga magus on see hetk kindlasti õhtul, kui selle medali kaela saame."