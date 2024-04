Levadia poolkaitsja: kui saame asja käima, siis lustime

Väravaterohke tabelitippude omavaheline kohtumine algas positiivsemates toonides kodumeeskonna Nõmme Kalju jaoks. Kõigepealt ei suutnud Levadia ära realiseerida penaltit ning juba mõned minutid hiljem lasi mullune hõbe endale esmakordselt sel hooajal lüüa värava, kui täpsust näitas Kalju ründaja David Promise.

Eduseisu nõmmekad siiski pikalt nautida ei saanud. Kõigest kümme minutit hiljem oli Levadia pööranud Felipe Felicio ja Richie Musaba väravate toel mängu enda kasuks 2:1. Vaheajale mindi vastu juba rohesärkide 3:1 juhtimisel, kui oma hooaja kolmanda värava lõi Mihkel Ainsalu.

"Ehmatust ei olnud. See on nagu ikka kuldreegel jalgpallis, et kui ise ei löö, lüüakse kohe sulle," ütles Ainsalu mängu järel. "Eksisime penaltiga ja kohe löödi meile väga lihtsast olukorrast 1:0, aga siis panime oma vurri käima ja sealt läks juba asi edasi."

Levadia võitis lõpuks kohtumise kahe teisel poolajal löödud värava toel 5:1. Nii jätkatakse liigas ainsa klubina täiseduga, kui ise on löödud 21 väravat ning endale on lastud lüüa vaid üks.

"Kalju oli tubli. Neil on kaks väga head, võimsat mängijat ees, et nendega oli kohati päris raske. Aga ma arvan, et tänane esitus, see on meie [senise hooaja] parim," jätkas Ainsalu.

"Meie meeskonnas tuleb enesekindlus ainult ühest asjast. See on igapäevane töö, see võtab selle hirmu ära. Ja tõesti, kui saame asja käima, siis lustime. Meeskond hoiab väga hästi kokku ja ma olen väga õnnelik meeskonna üle."

Kaljule märkis laupäevane tulemus kolme võidu ja ühe viigi kõrvale selle hooaja esimest kaotust. Liigatabelis langes Kalju kolmandaks. "Meeskondlikult kukkusime läbi, tervikuna. Me ei suutnud Levadia kannul käia, nad domineerisid seda mängu, nad dikteerisid seda mängu. Et kahjuks nii ta läks, meil tuleb juurde panna," mõtiskles Kalju ründaja Alex Matthias Tamm.

Järgmisel nädalal seisab mõlemal meeskonnal ees karikavõistluste veerandfinaal. Eriti olulise tähtsusega on see Kaljule, kellele oleks karikavõit ainus viis pääseda suveks euromängudele. Kõige enesekindlamalt Kalju end enne veerandfinaali Tallinna Kalevi vastu ei tunne.

"Ma arvan, et tänane mäng andis kerge põntsu sellele," tunnistas Tamm. "Mingil määral oleme tagasi nullis, nii Kalev kui ka meie, et seal puhtalt tuleb tahtejõu pealt. Tuleb ära mäng võita."

Levadia läheb teisipäevases karikamängus vastamisi oma suurima rivaali Tallinna Floraga.