Narva Trans lõi Nõmme Unitedi vastu hooaja esimesed väravad

Esimest aastat kõrgliigas mängiv Nõmme sai 11. minutil võimaluse juhtima minna, kuid Mõhhailo Plohhotnjuk lõi penalti vastu latti. Trans asus seejärel survestama lõi 35. minutil oma hooaja esimese värava, kui Sergo Kuhhianidze palli Nõmme võrku lõi.

Avapoolaja lõpp läks rabedaks ning lisaminutitel näidati Transi kaitsjale Kelsey Uchenna Egwule vea eest punast kaarti, kuid VAR-iga konsulteerimise järel muudeti kaardivärv kollaseks ning poolaeg lõppes Narva 1:0 eduseisul.

Teise poolaja algus möödus ilma suuremate võimalusteta kuni Trans 70. minutil standardolukorrast palli Kuhhianidzele mängis ja võõrustajad läksid kahe väravaga juhtima. Viis minutit hiljem jäid nad aga arvulisse vähemusse, kui juba varem kollase teeninud Mark Maksimkin koleda vea eest punasega platsilt saadeti. Nõmme aga ülekaalu ära kasutada ei suutnud ja mäng lõppes siiski Narva 2:0 võiduga.

Trans teenis hooaja esimese kahe värava toel oma esimese võidu ning jätkab kolme punktiga liigatabelis seitsmendal real. Sama palju punkte on kehvema väravate vahega FC Kuressaarel, eelviimasel kohal on kahe silmaga JK Tallinna Kalev ja nelja mänguvooruga ühe punkti teeninud Nõmme United on viimasel tabelireal.

Premium liiga jätkub pühapäeval, kui Tartu JK Tammeka võõrustab Tallinna FC Florat ning Tallinna FCI Levadia läheb vastamisi Paide Linnameeskonnaga. ETV2 ja ERR-i spordiportaal Levadia ja Paide mõõduvõtust algab kell 14.20.