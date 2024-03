Noodla kordusmängu eel: peame usaldama ka teisi mehi, et intensiivsust hoida

Eesti käsipallikoondis peab maailmameistrivõistluste teise valikmängu Ukrainaga siin Alytuses, kuhu saabumiseks tuli koondislastel reedel ette võtta ligi üheksatunnine bussisõit. Kui suure jälje pikk teekond meeste mänguvormile jätab?

"Kindlasti natuke, aga eks Ukrainal on samasugune reis Tallinnast siia ees, et sellest ei tohiks suurt erinevust tulla," sõnas ERR-ile joonemängija Markus Viitkar. "Eile [reedel] saabudes treeniti korra, täna on hommikuse trenni kõrval kavas rohkem aega analüüsile kulutada, et näha, millist vigade parandust kolmapäevaga võrreldes veel teha annaks."

"Rünnakupoolega saab rahul olla. Kaitsetöö - lasime liiga palju ühel mängijal mängu teha, et sellele peab rohkem nüüd pühapäeval keskenduma," lisas Viitkar.

Peatreener Martin Noodlal on peamurdmist ka selle kallal, kuidas koosseisuga varieerida, et kolmapäeval väga palju mänguaega saanud meestele rohkem puhkust anda. Kui palju ta seda teha kavatseb?

"Täpselt nii palju, et võiduga koju saaks minna," vastas Noodla. "Eks me peame kindlasti tegema rohkem vahetusi ja ma ei nimetaks seda riskimiseks, lihtsalt usaldama teisi mehi ka natukene, et me suudaksime mängu intensiivsust hoida. Sellised kaks tugevat mängu järjest teha ei ole üldse lihtne. Meil on mehed olemas ja neid me usaldame," kinnitas ta.

Kolmeväravaline edu pole pühapäevase mängu eel ülemäära suur, ent milliseks hindavad mehed ise šanssi, et kahe mängu kokkuvõttes võitjana edasi minnakse?

"Mina hindan väga suureks. Me vaatasime siin meeskonnaga videot, pisiasjad, mida meil on juurde panna kindlasti, nii rünnaku poolel kui tegelikult kaitses ka, blokiga väravavahti aidata ja paremini seista. Kui nad tulevad sama koosseisuga, siis need liidrid kinni võtta," rääkis joonemängija Hendrik Varul.

ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Ukraina-Eesti MM-valikmängust algab pühapäeval 15.20.