Roosna: kõik peavad mingites kohtades järeleandmisi tegema

Eesti meeste käsipallikoondis valmistub kolmapäeval Ukraina võõrustamiseks ning kapten Karl Roosna ütles ERR-ile, et mängijad on pärast eelmise sügisel aset leidnud treenerivahetust ühtsemaks kasvanud.

Eesti käsipallikoondis alistas eelmise aasta lõpus MM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Läti kahe mängu kokkuvõttes 58:51, misjärel mängiti enne aastavahetust veel Balti karikal.

Pärast seda pole koondis aga koos olnud. "Peale treenerivahetust tulid väikesed muudatused nii koosseisu kui ka mänguliselt poolelt," sõnas kapten Roosna. "Mida rohkem meeskond koos saab olla, seda ühtsemaks me kasvame. Mängijad hakkavad üksteist rohkem mõistma ja aru saama, mida treener nende käest saada tahab."

"Eks on ikka väikseid ebakõlasid. Klubides oled harjunud mingeid asju ühtemoodi tegema, siin natuke teistmoodi. Siis katsudki siin kuldse kesktee leida poistega, kõik peavad mingites kohtades järelandmisi tegema. Katsume hakkama saada," lisas Roosna.

Eesti meeste käsipallikoondise jaoks jätkub MM-valiksari kolmapäeva õhtul, kui Kalevi spordihallis minnakse vastamisi Ukrainaga. "Küllaltki noor võistkond - viis-kuus-seitse põhimängijat, kes on ka varasematel kordadel olnud ja on ka mängijaid, kes mängivad kõvades liigades ja kõvades klubides," analüüsis Roosna vastast.

Koondislase koduklubi Potsdam teeb tänavu Saksamaa esiliigas võimast hooaega ning ei ole alates septembrist kaotusvalu tundnud. "21 mängu pole kaotanud, viimase liigamängu mängisime viiki, enne seda olime 15 mängu võitnud järjest," ütles Roosna. "Praegu juhime tabelit ja kümme mängu on jäänud, eks paistab, kuidas vastu peame lõpusurvele."

Viimased kuud on eestlane pidanud võite aga enamasti pingilt jälgima. "Mänguajaga on viimasel ajal kehvasti olnud. Peale neid kaht mängu Läti vastu vigastasin kätt, olin peaaegu kolm kuud väljas ja nüüd on teised mehed nii kõvasti pead tõstnud, et mina istun pingi peal. Lihtsalt ongi olukord, meeskond võidab ja siis ei saagi midagi väga kobiseda ka. Tuleb tööd teha ja olukorraga leppida. Katsun füüsiliselt ennast korras hoida, küll ühel hetkel jälle saab rohkem mänguaega," lõpetas Roosna.

Eesti-Ukraina paari võitja kohtub järgmises ringis MM-koha nimel Islandiga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kodumängust Ukraina vastu algab kolmapäeval kell 18.50, kordusmängust algab ülekanne ETV-s pühapäeval kell 15.20.