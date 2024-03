Nelis-Naukas Differti olümpiapääsmest: iga lill õitseb omal ajal!

Differt teeb Pariisis 34-aastasena oma olümpiadebüüdi, sealjuures on ta oma karjääri parimasse hoogu tõusnud kahel viimasel aastal, kui MM-il saanud viienda ja EM-il kolmanda koha. "See on tahe, mis seal muud! Tahe saada olümpiamängudele. Me oleme täiustanud tehnikat, et suudaks nendele kõige kõvematele vastu hakata," rääkis Nelis-Naukas ERR-ile.

Differt kaotas nädalavahetusel toimunud Budapesti GP-etapil kaheksandikfinaalis hiinlannale Yiwen Sunile. "Meil on praegu see probleem, et kui oleme madalama reitinguga vehkleja vastu, siis võidame ning kui on natuke kõrgema reitinguga vehkleja, siis oleme praegu kaotanud. Võib-olla on hea, et saime praegu asiaatidega harjutada, sest meil ei ole muidu nendega kuskil võimalik harjutada. Saime kogemusi, sest eurooplastega oleme küll ja küll harjutanud," rääkis treener.

16 parema sekka pääsemisest aga piisas, et kindlustada koht Pariisi olümpiamängude individualturniiril. GP-etapi kokkuvõttes sai Differti üheksanda koha. Eesti epeenaiskonnal on samuti säilinud võimalus OM-ile jõuda, selleks tuleb järgmise nädala lõpus Hiinas toimuv MK-etapp võita.

"Ausalt öeldes tuli see mulle ootamatult, arvasin, et see saab Hiinas selgeks," tunnistas Nelis-Naukas. "Pinged võttis see maha, saad ikkagi rahulikumalt valmistuda. Võistkonnaga on ka võimalik ju saada, parem oleks olümpial kaks starti saada. Võistkonnapinge jääb, aga individuaalpinge on parem: rahu on majas, saame keskenduda, kuidas olümpial vehklema tuleb hakata. Võistlusi on tegelikult veel palju, üritame seal maailmareitingut tõsta."

"Nagu öeldakse: iga lill õitseb omal ajal! Nüüd on lihtsalt Nelli kord. Mäletan, et keegi ütles mulle mingi hetk, et tema tahab individuaalselt saada ja tema tahaks individuaalselt saada; ma ütlesin: ei, kõik on käinud, nüüd on meie kord!" lõpetas Nelis-Naukas.