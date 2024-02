Benedikt Doll tõmbab hooaja järel karjäärile joone alla

Äsja Tšehhis Nove Mestos toimunud maailmameistrivõistlustel tavadistantsil pronksmedali pälvinud Doll lõpetab hooaja ning keskendub siis uutele eesmärkidele.

"Ühel hetkel märkasin, et täielikult võistlustele keskendumine läks aina raskemaks ja siis mõistsingi, et on aeg lõpetada," sõnas Doll, kes võitis Pyeongchangi olümpiamängudel kaks pronksmedalit. "Teine põhjus on see, et tahan perega rohkem aega veeta. Ja tahan midagi uut ette võtta, tulevikku vaadata ja uusi väljakutseid proovida."

"Lõpetan pärast seda talve oma karjääri ja ausalt öeldes oli see üsna lihtne otsus. Aga enne seda on veel kolm MK-etappi, neid ründan täie jõuga!" ütles sakslane.

2017. aastal Hochfilzeni maailmameistrivõistlustel sprindisõidus MM-tiitli teeninud Dolli auhinnakapis on veel viis medalit maailmameistrivõistlustelt. MK-sarjas on ta võitnud kuus individuaalsõitu, 13-aastase karjääri jooksu kogus ta kaheksa võitu.