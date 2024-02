Udam: vastupidavust oli vaja rohkem kui tugevat tõuget

Avavahetust sõitnud Mehis Udam ütles, et ei jäänud reedese võistlusega rahule. "Trahviring ei ole see, mille järgi ma tulin," ütles ta. "Tundsin, et endal jõudu oli, aga tugev tõuge kaob pudru sisse ära, väga kasu ei ole. Vastupidavust oli täna rohkem vaja kui tugevat tõuget."

Violetta Konopljova tõdes, et kodune suurvõistlus pani veidi lisapingeid peale. "Täna oli veidi teistsugune närv, tavaliselt mul ei ole enne võistlust suurt närviseisundit. Täna ikka midagi oli. Kui nüüd on avastart tehtud, siis läheb paremini," ütles ta.

Lisbeth Liiv kuulis kodupubliku toetust hästi. "Siin on hästi palju pereliikmeid ja Eesti rahvast. See on väga vahva, et tullakse kaasa elama," ütles ta. "Nüüd on katsetatud ja esimesed pinged maas, nüüd ongi natuke lihtsam minna järgmistele võistlustele."

Ivar Všivtsev ütles, et libisemine polnud üldse hea. "Suusad olid teiste tiimidega võrreldes head, läksin laskumistel mööda. Aga üleüldine libisemine on aeglasem. Vajab tihedamat tööd, mida mul praegu ei ole väga palju anda," sõnas ta.

Kodune MM jätkub laupäeval noormeeste 12,5 km ja neidude 10 km distantsidega. ERR-i spordiportaali otseülekanne noormeeste sõidust algab kell 10.20 ning neidude sõidust kell 13.50.