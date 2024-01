NFL-is said paika poolfinaalpaarid

Mullu Super Bowlil võidutsenud Kansas City Chiefs teenis kuuendat hooaega järjest koha AFC konverentsifinaalis, kui alistas ööl vastu esmaspäeva tuliseks rivaaliks kujunenud Buffalo Billsi.

Mängujuhtide Patrick Mahomesi ja Josh Alleni seitsmes omavaheline heitlus algas kiirelt, kui mõlemad meeskonnad enda kahel esimesel rünnakul skoori tegid. Enne poolaja lõppu lisasid nii Bills kui Chiefs ka touchdown'i ning vaheajale mindi Buffalo 17:13 eduseisul.

Kolmanda veerandi alguses viis Mahomesi ustav püüdja Travis Kelce Chiefsi uuesti juhtima, kuid Bills vastas veerandi lõpus, kui Allen vastase lõpuala nurgas Khalil Shakiri leidis. Otsustav veerand kujunes aga väga rabedaks ning mõlemad meeskonnad tegid parajalt eksimusi. Chiefs leidis veel ühe touchdown'i ning läks kohtumist 27:24 juhtima, aga Bills jõudis vähem kui kaks minutit enne mängu lõppu väravalöögi kaugusesse. Lööja Tyler Bass lõi aga palli väravapostidest mööda ja Chiefs pääses tasavägise 27:24 (13:17) võiduga edasi poolfinaali.

Tiitlikaitsja rändab aga külla sel põhihooajal kõige enam mänge võitnud Baltimore Ravensile, kes mängis veerandfinaalis noore ja südika Houston Texansiga ning ei suutnud avapoolajal 10:10 viigist rohkemat.

Play-off'i avaringis vabapääsme saanud Ravens väristas aga teisel poolajal rooste maha ning dünaamilise mängujuhi Lamar Jacksoni juhtimisel skooriti 24 vastuseta punkti ja Baltimore teenis lõpuks 34:10 võiduga edasipääsu. Jackson võidab suure tõenäosusega hooaja lõppedes oma karjääri teise kõige väärtuslikuma mängija auhinna.

