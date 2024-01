NFL-is algavad play-off mängud

Viimase mängunädala eel olid AFC konverentsis endale koha play-off'is juba kindlustanud Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Cleveland Browns ja Kansas City Chiefs. Pühapäeval liitusid eelmainitud nelikuga Pittsburgh Steelers, Houston Texans ja Buffalo Bills.

Pittsburgh ja Houston pidasid oma põhihooaja viimased mängud laupäeval. Pittsburgh sai võõrsil 17:10 jagu AFC-s esikoha teeninud Baltimore'ist ning Houston oli võõral väljakul 23:19 parem Indianapolis Coltsist. Houston kindlustas seekaudu AFC lõunadivisjoni võidu ja edasipääsu play-off'i.

Pittsburgh pidi edasipääsuks jääma lootma pühapäevasele Jacksonville Jaguarsi ja Tennessee Titansi omavahelisele kohtumisele, mille viimane koduväljakul võitis 28:20, andes seega play-off koha Pittsburghile.

Jacksonville'i kaotus tagas ühtlasi edasipääsu ka Buffalo Billsile, kes alistas võõrsil 21:14 Miami ning teenis sellega AFC idadivisjonis esikoha ja teise asetuse play-off mängudeks.

Seega kohtuvad AFC konverentsi esimeses ringis omavahel Buffalo (2. asetus) ja Pittsburgh (7.), Kansas City (3.) ja Miami (6.) ning Houston (4.) ja Cleveland (5.). Baltimore (1.) pääses otse teise ringi ning saab kuni Super Bowlini mängida koduväljakueelisega.

NFC konverentsis oli enne pühapäeva koha play-off'is kindlustanud viis meeskonda: San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Detroit Lions ja Los Angeles Rams. Pühapäeval lunastasid endale viimased piletid Green Bay Packers ja Tampa Bay Buccaneers.

Green Bay seljatas kodus Chicago Bearsi 17:9, teenides igipõlise rivaali üle 10. järjestikuse võidu. Tampa Bay tuli aga neljandat hooaega järjest NFC lõunadivisjoni võitjaks, kui alistas divisjonikaaslase Carolina Panthersi 9:0.

NFC-s sai otsepääsme teise ringi San Francisco. Avaringis võtavad omavahel mõõtu Dallas (2.) ja Green Bay (7.), Detroit (3.) ja Los Angeles (6.) ning Tampa Bay (4.) ja Philadelphia (6.).

Järjekorras 58. Super Bowli võitja selgub Eesti aja järgi 12. veebruari varahommikul Las Vegases Allegianti staadionil.

Teised 18. mängunädala tulemused:

New Orleans Saints - Atlanta Falcons 48:17

New England Patriots - New York Jets 3:17

Detroit Lions - Minnesota Vikings 30:20

Cincinnati Bengals - Cleveland Browns 31:14

Washington Commanders - Dallas Cowboys 10:38

San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 20:21

New York Giants - Philadelphia Eagles 27:10

Los Angeles Chargers - Kansas City Chiefs 12:13

Las Vegas Raiders - Denver Broncos 27:14

Arizona Cardinals - Seattle Seahawks 20:21